Жители областного центра должны платить за вывоз ТБО компании «Zero Waste Ақтау»

На территории Актау сбор и вывоз твердых бытовых отходов обеспечивает ТОО «Zero Waste Ақтау», куда и должна поступать оплата от горожан за вывоз ТБО. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций заявил руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства города Бексултан Шалабаев.

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Он пояснил, что указанная компания по результатам конкурса официально определена поставщиком услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов на территории города.

Вместе с тем, руководитель городского ЖКХ отметил, что в настоящее время вопрос изменения тарифа за вывоз ТБО не рассматривается.

В декабре 2021 года был утвержден новый тариф на вывоз мусора, который, согласно расчетам, проведенным по методике Экологического кодекса, составил 681,67 тенге. Однако на слушаниях в общественном совете было предложено снизить тариф до 450 тенге на жителя в месяц. Именно этот тариф и был в результате утвержден в 2022 году ( с НДС эта сумма составила 504 тенге). А с 1 января текущего года в связи с повышением ставки налога на добавленную стоимость с 12% до 16% тариф на услугу составил 522 тенге, включая НДС, на жителя в месяц. В настоящее время планов по изменению тарифа нет, - проинформировал Бексултан Шалабаев.

Диана Джаналиева, заместитель директора ООО «Zero Waste Ақтау», сообщила, что работа по вывозу твердых бытовых отходов в городе продолжается.

В настоящее время в распоряжении учреждения находятся 27 специальных мусоровозов и 2 мусоровоза-манипулятора. В городе установлены 2100 новых мусорных баков евротипа. Это поможет поддерживать чистоту города и обеспечит своевременный и качественный вывоз бытовых отходов, - комментирует она.

Жителям Актау в связи с поступающими в акимат вопросами еще раз напомнили, что оплату услуг по вывозу ТБО следует производить только официальному поставщику услуг – ТОО «Zero Waste Ақтау».