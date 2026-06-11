18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
488.59
564.37
6.79
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
11.06.2026, 11:17

Жители областного центра должны платить за вывоз ТБО компании «Zero Waste Ақтау»

Госинформзаказ 0 641

На территории Актау сбор и вывоз твердых бытовых отходов обеспечивает ТОО «Zero Waste Ақтау», куда и должна поступать оплата от горожан за вывоз ТБО. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций заявил руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства города Бексултан Шалабаев.

Фото: архив Lada.kz
Фото: архив Lada.kz

Он пояснил, что указанная компания по результатам конкурса официально определена поставщиком услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов на территории города.

Вместе с тем, руководитель городского ЖКХ отметил, что в настоящее время вопрос изменения тарифа за вывоз ТБО не рассматривается.

В декабре 2021 года был утвержден новый тариф на вывоз мусора, который, согласно расчетам, проведенным по методике Экологического кодекса, составил 681,67 тенге. Однако на слушаниях в общественном совете было предложено снизить тариф до 450 тенге на жителя в месяц. Именно этот тариф и был в результате утвержден в 2022 году ( с НДС эта сумма составила 504 тенге). А с 1 января текущего года в связи с повышением ставки налога на добавленную стоимость с 12% до 16% тариф на услугу составил 522 тенге, включая НДС, на жителя в месяц. В настоящее время планов по изменению тарифа нет, - проинформировал Бексултан Шалабаев.

Диана Джаналиева, заместитель директора ООО «Zero Waste Ақтау», сообщила, что работа по вывозу твердых бытовых отходов в городе продолжается.

В настоящее время в распоряжении учреждения находятся 27 специальных мусоровозов и 2 мусоровоза-манипулятора. В городе установлены 2100 новых мусорных баков евротипа. Это поможет поддерживать чистоту города и обеспечит своевременный и качественный вывоз бытовых отходов, - комментирует она.

Жителям Актау в связи с поступающими в акимат вопросами еще раз напомнили, что оплату услуг по вывозу ТБО следует производить только официальному поставщику услуг – ТОО «Zero Waste Ақтау».

7
5
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

2 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
"Тогда подумаем, посмотрим, платить или нет."----Мы уже платим! А ты думай смотри и копи долги!
11.06.2026, 07:26
Beloff
Beloff
Смету - расчёт выложите в открытый доступ, где будут указаны расходы компании, в т.ч. зарплаты директора и его замов. Тогда подумаем, посмотрим, платить или нет.
11.06.2026, 07:14
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0
Новые правила входа в Kaspi или Halyk: что изменится для миллионов казахстанцев с 12 июляНовости Казахстана
29.05.2026, 14:16 0
В Казахстане сделали предупреждение для всех владельцев ЭЦПНовости Казахстана
15.05.2026, 18:04 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь