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Опубликовано: Сегодня, 20:46

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Делегация из Мангистауской области прибыла в Костанайскую область

По поручению акима Мангистауской области Нурлана Ногаева на место лесного пожара в Костанайской области выехала делегация из Мангистауской области, передаёт Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акима Актау.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
Во главе делегации аким города Актау Нурдаулет Килыбай, а также учредители строительных компаний Жумабай Адильбеков и Иса Бимырзаев. В ходе визита делегации доведена информация о последствиях лесного пожара.

Делегация из Мангистауской области прибыла в Костанайскую область


«Посетили Аулиекольский район. Воочию увидели ситуацию, встретились с несколькими пострадавшими жителями. К сожалению, пожар вынудил эвакуировать несколько тысяч человек, тысячи зданий остались без света, разрушены дома. Эта трагедия никого не оставила равнодушным. По всей стране организовали сбор средств и вещей для пострадавших. Не стала исключением и Мангистауская область. Жители выражают искренние слова сочувствия и поддержки костанайцам в этот трудный час»,- рассказал аким Актау Нурдаулет Килыбай.

Делегация из Мангистауской области прибыла в Костанайскую область


В ходе рабочей поездки делегация из Мангистауской области встретилась с акимом Костанайской области Архимедом Мухамбетовым.

Со своей стороны глава региона выразил благодарность рабочей группе и всем жителям Мангистауской области за оказанную поддержку.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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