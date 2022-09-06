Делегация из Мангистауской области прибыла в Костанайскую область

Во главе делегации аким города Актау Нурдаулет Килыбай, а также учредители строительных компаний Жумабай Адильбеков и Иса Бимырзаев. В ходе визита делегации доведена информация о последствиях лесного пожара.«Посетили Аулиекольский район. Воочию увидели ситуацию, встретились с несколькими пострадавшими жителями. К сожалению, пожар вынудил эвакуировать несколько тысяч человек, тысячи зданий остались без света, разрушены дома. Эта трагедия никого не оставила равнодушным. По всей стране организовали сбор средств и вещей для пострадавших. Не стала исключением и Мангистауская область. Жители выражают искренние слова сочувствия и поддержки костанайцам в этот трудный час»,- рассказал аким Актау Нурдаулет Килыбай.В ходе рабочей поездки делегация из Мангистауской области встретилась с акимом Костанайской области Архимедом Мухамбетовым.Со своей стороны глава региона выразил благодарность рабочей группе и всем жителям Мангистауской области за оказанную поддержку.