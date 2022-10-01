В Мангистау в рамках национального проекта «Комфортная школа» до 2025 года будет построено 44 школы

Фото пресс-службы акима Мангистауской области.

В начале 2022 года президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал перечень национальных проектов, одним из которых является строительство 1000 школ до 2025 года для сокращения дефицита ученических мест. Основная цель - ликвидация трехсменных и аварийных школ.



В рамках национального проекта «Комфортная школа» в 2023-2025 гг. в Мангистпу планируется строительство 44 образовательных объектов (35 общеобразовательных школ, 9 начальных школ) в общей сложности на 86 800 мест (в две смены).



В г. Актау - 17 школ, г. Жанаозен - 5 школ, Бейнеуский район - 6 школ, Каракиянский район - 2 школы, Мангистауский район - 2 школы, Мунайлинский район - 10 школ,Тупкараганский район - 2 школы.



Аким области отметил, что создание нормальных условий для получения образования является важнейшей задачей местных исполнительных органов.



- Глава государства Касым-Жомарт Токаев, озвучивая Послание народу Казахстана, дал поручение построить не менее одной тысячи школ до 2025 года, чтобы устранить дефицит ученических мест. И это должны быть современные, прекрасно оснащенные технически учреждения образования с профессиональным преподавательским составом и дополнительными возможностями для развития детей. На сегодняшний день в рамках Национального проекта Министерством индустрии и инфраструктурного развития разработаны проекты проектирования общеобразовательных школ на 300, 600, 900, 1200, 1500, 2000, 2500 ученических мест для обеспечения единого стандарта школьного строительства и оборудования. В связи с этим мы должны совместно выполнить поручение в указанные сроки и действовать в соответствии с графиком, чтобы завтра не было всяческих отговорок и оправданий, что не успеваете или нет необходимых средств для выполнения задач. Поручаю ответственным лицам обеспечить своевременное и качественное строительство объектов образования, - сказал Нурлан Ногаев.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.