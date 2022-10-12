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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 12:36

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Инвесторы планируют заняться очисткой замазученного грунта в Мангистау

Аким области Нурлан Ногаев 11 октября встретился с представителями компании CleanFieldKazakhstan, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
Во встрече приняли участие директор ТОО «CleanFieldKazakhstan» Бектас Абдиманапов, председатель совета директоров ENNOX Тим Додсон, учредитель ТОО «CleanFieldKazakhstan» Айтмухаммед Алдажаров, директор ТОО «Актау Петро Консалтинг» Арман Абдраш, а также менеджер по развитию Ennox Technology Марьяна Луна.

CleanField Kazakhstan - компания-партнер с привлечением датских и норвежских технологий по очистке грунта, нефтешламов и буровых шламов. CleanField Kazakhstan успешно выполнил пилотный проект в Казахстане с технологией BioBox и имеет разрешение на применение технологии на территории Казахстана.

Данное предприятие расположено в Каракиянском районе, с.Жетибай, площадь участка 10 га, стоимость проекта - 4 млрд тенге. Мощность проекта в натуральном выражении - 300 000 тонн замазученного грунта в год, создано 84 рабочих места.

В ходе встречи стороны обсудили комплексное решение по восстановлению замазученного грунта ТОО «CleanFieldKazakhstan».

- Мы рады приветствовать Вас на нашей мангистауской земле. К сожалению, в Мангистауской области есть актуальные вопросы в области экологии. Очень часто к нам обращаются жители с жалобами. В настоящее время мы заинтересованы в очистке загрязнённых земель с применением новейших технологий. В своём Послании народу Казахстана глава государства дал ряд конкретных поручений по привлечению инвестиций в геологоразведку и нефтегазовую отрасль, а также в создании новых рабочих мест. Надеемся, что ваш проект окажет положительное влияние на на решение экологических проблем нашего региона, - сказал Нурлан Ногаев.

Компания CleanfieldKazakhstan предлагает чистое
технологическое решение для преобразования нефтяных отходов в ресурсы с более высокой эффективностью и значительным снижением затрат и воздействия на окружающую среду по сравнению с другими технологиями на рынке.

В 2015 году компания провела опытно-промышленное испытание на месторождении Узень с успешными результатами на снижение содержания нефти в замазученном грунте.

Также в 2015 году норвежская компания на месторождении Бузачи проводила испытания гидродинамическим методом очистки грунта.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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Комментарии ( 1 )

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kaireke (Посетители) Сегодня, 12:57
Странная компания! В интернете нет ни собственного сайта, ни одной публикаций по опыту применения технологии BioBox и по очистке грунта.
 
 

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