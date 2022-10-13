Нурлан Ногаев: Бюджетные планы должны формироваться исходя из потребностей населения

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области

На встрече глава региона отметил, что главным показателем общественной оценки работы государства будет качественное выполнение каждым государственным служащим возложенных на него обязанностей и его доступность для народа.



- По поручению президента проводится много мероприятий по обучению государственных служащих новым формам взаимодействия с населением, а также оказанию соответствующей методологической поддержки. В целях сокращения документооборота и отчётности президент подписал указ «О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата». Мы должны использовать открытые, новые современные методы оказания услуг. Бюджетные планы должны формироваться с участием граждан и исходя из их потребностей. Для достижения задач, обозначенных в новой модели государственного управления - принципа «прежде всего люди», необходимо проводить системный мониторинг и анализ работы каналов прямой и обратной связи с населением, - сообщил Нурлан Ногаев, отметив, что меры, содержащиеся в указе, позволят освободить государственных служащих от ненужных процедур и процессов.



В завершение лекции Нурлан Ногаев ответил на вопросы собравшихся.

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