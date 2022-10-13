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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 09:59

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Нурлан Ногаев: Бюджетные планы должны формироваться исходя из потребностей населения

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев в региональном филиале Академии государственного управления при президенте РК в Актау провёл семинар для государственных служащих на тему «Стратегия социально-экономического развития Мангистауской области. Новый этап-новые реформы», сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
На встрече глава региона отметил, что главным показателем общественной оценки работы государства будет качественное выполнение каждым государственным служащим возложенных на него обязанностей и его доступность для народа.

- По поручению президента проводится много мероприятий по обучению государственных служащих новым формам взаимодействия с населением, а также оказанию соответствующей методологической поддержки. В целях сокращения документооборота и отчётности президент подписал указ «О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата». Мы должны использовать открытые, новые современные методы оказания услуг. Бюджетные планы должны формироваться с участием граждан и исходя из их потребностей. Для достижения задач, обозначенных в новой модели государственного управления - принципа «прежде всего люди», необходимо проводить системный мониторинг и анализ работы каналов прямой и обратной связи с населением, - сообщил Нурлан Ногаев, отметив, что меры, содержащиеся в указе, позволят освободить государственных служащих от ненужных процедур и процессов.

В завершение лекции Нурлан Ногаев ответил на вопросы собравшихся.



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Комментарии ( 1 )

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Космос (Посетители) Сегодня, 11:09
Потребности населения (люди, добавляйте!):
- вода
- свет
- мусор
- полив
- благоустроенность жилой зоны
- состояние жилого фонда
- городские пляжи
...............

Пожалуста вот, формируйте боджетные планы и приводите в порядок!
Пока не надо никаких "мегасупперпуппер" проектов, уже существующее приведите до нормальных человеческих потребностей.
 
 

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