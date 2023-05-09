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Опубликовано: Сегодня, 17:37

Просмотров: 194

В Мангистау поблагодарили ветеранов Великой Отечественной войны за проявленный героизм

9 Мая - в День Победы - ветераны и жители области возложили цветы к монументу «Вечный огонь» и почтили память погибших на войне минутой молчания, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото предоставлено центром общественных коммуникаций Мангистауской области
После окончания церемонии возложения цветов на сцене у монумента «Вечный огонь» состоялся праздничный концерт.

В Мангистау поблагодарили ветеранов Великой Отечественной войны за проявленный героизм

В Мангистау поблагодарили ветеранов Великой Отечественной войны за проявленный героизм

В Мангистау поблагодарили ветеранов Великой Отечественной войны за проявленный героизм

В Мангистау поблагодарили ветеранов Великой Отечественной войны за проявленный героизм

В Мангистау поблагодарили ветеранов Великой Отечественной войны за проявленный героизм


В свою очередь, аким области Нурлан Ногаев поздравил всех собравшихся с праздником.

В Мангистау поблагодарили ветеранов Великой Отечественной войны за проявленный героизм


- Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дорогие мангистаусцы!
От всей души поздравляю вас с праздником 9 Мая - Днем Победы! Минуло уже 78 лет с момента окончания Великой Отечественной войны. 9 мая навсегда останется священным днём для всех, кто помнит и гордится своими предками. Это день воспоминаний о прошлом и надежд на будущее, день радости и скорби, день, который мы должны помнить ради памяти тех, кто не смог увидеть его своими глазами.
В этот день мы отдаем дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны, всем труженикам тыла, вдовам солдат. Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев сказал, что «9 Мая - это день вечной памяти и благодарности доблестному поколению героев – победителей фашизма. Победа была завоевана ценой неимоверных усилий и колоссальных жертв». Хранить историческую память о Великой Отечественной войне, о вкладе нашего народа в победу над фашизмом – это нравственный долг, наша святая обязанность. К сожалению, с каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны остается всё меньше. В этом году 78-летие Победы встречают всего три ветерана и 510 тружеников тыла, проживающих в Мангистауской области. В День Победы мы должны высказать слова благодарности ныне живущим фронтовикам - ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Все они внесли огромный вклад в Победу, чем заслужили вечную память и признание потомков. Мы их помним и гордимся ими. Низкий поклон всем тем, благодаря кому мы все живем сегодня! С праздником, уважаемые наши ветераны! Желаю вам крепкого здоровья и долгих лет жизни, окруженных заботой и теплотой!, - сказал аким области Нурлан Ногаев.

Аким области Нурлан Ногаев вместе с группой горожан и оркестром поздравили ветеранов Асана Аймагамбетова, Ольгу Заривняк, Василия Салазкина, в данный момент проживающих в Актау, и поблагодарил их за проявленный героизм.

В Мангистау поблагодарили ветеранов Великой Отечественной войны за проявленный героизм

В Мангистау поблагодарили ветеранов Великой Отечественной войны за проявленный героизм

В Мангистау поблагодарили ветеранов Великой Отечественной войны за проявленный героизм



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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Комментарии ( 1 )

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Papirosso (Посетители) Сегодня, 18:51
Если бы чиновники гордились своими предками , то у нас был бы также как раньше цветущий зеленью город и условия для жителей были, а сейчас думается нынешнего поколения чиновников предшественники на чьей стороне воевали ?

https://youtu.be/B5Xj7uUtDGs
 
 

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