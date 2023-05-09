В Мангистау поблагодарили ветеранов Великой Отечественной войны за проявленный героизм

После окончания церемонии возложения цветов на сцене у монумента «Вечный огонь» состоялся праздничный концерт.В свою очередь, аким области Нурлан Ногаев поздравил всех собравшихся с праздником.- Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дорогие мангистаусцы!От всей души поздравляю вас с праздником 9 Мая - Днем Победы! Минуло уже 78 лет с момента окончания Великой Отечественной войны. 9 мая навсегда останется священным днём для всех, кто помнит и гордится своими предками. Это день воспоминаний о прошлом и надежд на будущее, день радости и скорби, день, который мы должны помнить ради памяти тех, кто не смог увидеть его своими глазами.В этот день мы отдаем дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны, всем труженикам тыла, вдовам солдат. Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев сказал, что «9 Мая - это день вечной памяти и благодарности доблестному поколению героев – победителей фашизма. Победа была завоевана ценой неимоверных усилий и колоссальных жертв». Хранить историческую память о Великой Отечественной войне, о вкладе нашего народа в победу над фашизмом – это нравственный долг, наша святая обязанность. К сожалению, с каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны остается всё меньше. В этом году 78-летие Победы встречают всего три ветерана и 510 тружеников тыла, проживающих в Мангистауской области. В День Победы мы должны высказать слова благодарности ныне живущим фронтовикам - ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Все они внесли огромный вклад в Победу, чем заслужили вечную память и признание потомков. Мы их помним и гордимся ими. Низкий поклон всем тем, благодаря кому мы все живем сегодня! С праздником, уважаемые наши ветераны! Желаю вам крепкого здоровья и долгих лет жизни, окруженных заботой и теплотой!, - сказал аким области Нурлан Ногаев.Аким области Нурлан Ногаев вместе с группой горожан и оркестром поздравили ветеранов Асана Аймагамбетова, Ольгу Заривняк, Василия Салазкина, в данный момент проживающих в Актау, и поблагодарил их за проявленный героизм.