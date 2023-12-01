В акимате Актау состоялось заседание штаба по вопросам теплоснабжения

- У ГКП «Каспий жылу, су арнасы» есть свои тепловые сети. Кроме того, сотрудниками данного учреждения ведутся работы по регулировке тепловых сетей в подвале каждого жилого дома. Учреждения, обслуживающие жилые помещения, должны своими силами проводить регулировочные работы на тепловых узлах в подвалах жилых домов. Кроме того, необходимо сформировать список обслуживающих учреждений, не участвующих в заседании штаба, и принять соответствующие меры по отношению к ним. Установлено, что в тепловых узлах в подвалах большинства жилых домов отсутствуют манометры, термометры и задвижки. Обслуживающим учреждениям жилых домов города необходимо установить измерительные приборы в тепловых сетях. Кроме того, в каждом жилом доме, помимо сантехника, ответственного за отопление, должен быть договор со специальным учреждениям, оказывающим услуги по регулированию тепловых сетей в зимний отопительный сезон, - сказал аким города Улугбек Тналиев.

- В учреждениях, обслуживающих жилые дома, недостаточно квалифицированных специалистов, которые хорошо разбираются в работе тепловых сетей. Многие жилые дома уже установили насосы, что приводит к нехватке тепла в других жилых домах. Я также считаю, что необходимо более тщательно контролировать работу тепловых пунктов, - заявил представитель ТОО «Специализированное производственное монтажно-наладочное управление» Феликс Ким.

- Трубы в тепловых сетях некоторых городских учреждений перегреваются, что свидетельствует о избыточном использовании тепла несколькими учреждениями. Возникает ситуация, когда этим учреждениям удобнее переплачивать за тепло. Однако, я считаю, что такой подход не оптимален. Проблема с отоплением могла бы быть решена, если бы эти учреждения регулировали своё теплопотребление и направляли избыточное тепло в жилые дома, - сказал председатель Объединённого общества собственников помещений «Альтернатива» Рысбек Мергенов.

В совещании приняли участие сотрудники ТОО «МАЭК», ГКП «Каспий жылу, су арнасы», ТОО «Данфосс», кооператива собственников квартир «Светлана», объединённого общества собственников помещений «Альтернатива», ТОО «Специализированное производственное монтажно-наладочное управление» и ответственных отделов акимата города. На совещании ответственные лица обсудили вопрос нехватки тепла в жилых домах. Аким города отметил, что необходимо принять соответствующие меры к руководителям обслуживающих учреждений, которые игнорируют и не посещают заседание штаба.Представитель ТОО «Специализированное производственное монтажно-наладочное управление» Феликс Ким отметил, что в обслуживающих учреждениях (КСК,ОСИ) нет специалистов, которые бы разбирались в механизме тепловых сетей.По словам председателя Объединённого общества собственников помещений «Альтернатива» Рысбека Мергенова, в городе выявлен перегрев теплопроводов в тепловых сетях юридических лиц, т. е. учреждений.В связи с указанными вопросами аким города поручил ответственным лицам выявить и рассмотреть возможность привлечения к ответственности учреждений, которые потребляют избыточное тепло.