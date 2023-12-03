В селе Баскудук введена в эксплуатацию спортивная площадка

- Мы с нетерпением ждали, когда закончится строительство детской площадки. Теперь каждый день приезжаю и играю здесь в футбол с друзьями, пока не устану. Поле огорожено, поверхность мягкая. Мне нравится игра иностранных футболистов. Я мечтаю стать таким же сильным игроком, как они, - поделился Еламан Жалгасов.

Объект площадью 450 квадратных метров был возведен в жилом массиве Болашак. Строительство футбольного поля началось в июле.Свою радость по поводу открытия поля выразил 14-летний Еламан Жалгасов. Он доволен тем, что сможет проводить свободное время с друзьями недалеко от дома.Аким сельского округа Нуралы Жумаев посетил новый объект и пообщался с детьми. Пожелав им успехов в спорте, он попросил ребят бережно относиться к спортивной площадке.