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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Опубликовано: Сегодня, 10:46

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В селе Баскудук введена в эксплуатацию спортивная площадка

В селе Баскудук Мунайлинского района введено в эксплуатацию мини-футбольное поле, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

Объект площадью 450 квадратных метров был возведен в жилом массиве Болашак. Строительство футбольного поля началось в июле.

Свою радость по поводу открытия поля выразил 14-летний Еламан Жалгасов. Он доволен тем, что сможет проводить свободное время с друзьями недалеко от дома.

- Мы с нетерпением ждали, когда закончится строительство детской площадки. Теперь каждый день приезжаю и играю здесь в футбол с друзьями, пока не устану. Поле огорожено, поверхность мягкая. Мне нравится игра иностранных футболистов. Я мечтаю стать таким же сильным игроком, как они, - поделился Еламан Жалгасов.


Аким сельского округа Нуралы Жумаев посетил новый объект и пообщался с детьми. Пожелав им успехов в спорте, он попросил ребят бережно относиться к спортивной площадке.



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