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ЛАДА.kz » Медицина

Опубликовано: Сегодня, 14:05

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В акимате Актау обсудили вопросы обязательного социального медицинского страхования

В Актауском городском акимате состоялось заседание городского штаба по вопросам оказания медицинской помощи в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи и в системе ОСМС, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Данный штаб создан распоряжением акима города Актау от 28.11.2023 года приказом №41. На заседании штаба под председательством заместителя акима города Нуртаса Сали наряду с сотрудниками поликлиники города присутствовали директор филиала НАО Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) по Мангистауской области Елдеш Космаганбетов, заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Жайсангуль Досполова и заместитель руководителя областного управления здравоохранения по финансовым делам Дулат Ермеккалиев. На совещании был определен алгоритм работы штаба, обсуждены вопросы обязательного социального медицинского страхования.

- Согласно официальным данным на 1 ноября текущего года уровень охвата застрахованного населения по Мангистауской области составил 669 355 человек или 85,6% от общей численности населения области. По сравнению с предыдущим месяцем наблюдается снижение уровня страхования на 1,4%. Каждому жителю необходимо разъяснить важность обязательного социального медицинского страхования. Поэтому наряду с проведением разъяснительной работы населению необходимо создавать информационные графики и видеоролики. Необходимо обеспечить информирование населения о системе ОСМС, - сказал заместитель акима города Нуртас Сали.


На совещании директор филиала НАО Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) по Мангистауской области Елдеш Космаганбетов рассказал аналитическую информацию по мерам по привлечению незастрахованных в систему ОСМС по региону.

- По информации о доле незастрахованного населения Мангистауской области за октябрь 2023 года большую часть незастрахованного населения составляют граждане области, не имеющие выплаты за последние 12 месяцев. Кроме того, из-за несвоевременных отчислений от работодателя в ОСМС более 32 тыс. работников оказались вне системы социального медицинского страхования. Поэтому акиматам городов и районов, областному управлению здравоохранения, филиалу Фонда социального медицинского страхования необходимо проводить анализ участников в системе ОСМС, незастрахованных лиц и еженедельно предоставлять информацию в проектный офис, - сказал директор филиала НАО Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) по Мангистауской области Елдеш Космаганбетов.



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