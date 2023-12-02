В акимате Актау обсудили вопросы обязательного социального медицинского страхования

- Согласно официальным данным на 1 ноября текущего года уровень охвата застрахованного населения по Мангистауской области составил 669 355 человек или 85,6% от общей численности населения области. По сравнению с предыдущим месяцем наблюдается снижение уровня страхования на 1,4%. Каждому жителю необходимо разъяснить важность обязательного социального медицинского страхования. Поэтому наряду с проведением разъяснительной работы населению необходимо создавать информационные графики и видеоролики. Необходимо обеспечить информирование населения о системе ОСМС, - сказал заместитель акима города Нуртас Сали.

- По информации о доле незастрахованного населения Мангистауской области за октябрь 2023 года большую часть незастрахованного населения составляют граждане области, не имеющие выплаты за последние 12 месяцев. Кроме того, из-за несвоевременных отчислений от работодателя в ОСМС более 32 тыс. работников оказались вне системы социального медицинского страхования. Поэтому акиматам городов и районов, областному управлению здравоохранения, филиалу Фонда социального медицинского страхования необходимо проводить анализ участников в системе ОСМС, незастрахованных лиц и еженедельно предоставлять информацию в проектный офис, - сказал директор филиала НАО Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) по Мангистауской области Елдеш Космаганбетов.

Данный штаб создан распоряжением акима города Актау от 28.11.2023 года приказом №41. На заседании штаба под председательством заместителя акима города Нуртаса Сали наряду с сотрудниками поликлиники города присутствовали директор филиала НАО Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) по Мангистауской области Елдеш Космаганбетов, заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Жайсангуль Досполова и заместитель руководителя областного управления здравоохранения по финансовым делам Дулат Ермеккалиев. На совещании был определен алгоритм работы штаба, обсуждены вопросы обязательного социального медицинского страхования.На совещании директор филиала НАО Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) по Мангистауской области Елдеш Космаганбетов рассказал аналитическую информацию по мерам по привлечению незастрахованных в систему ОСМС по региону.