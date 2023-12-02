В Мангистау оказывается медико-социальная помощь лицам с психическими и поведенческими расстройствами

- Пациенты с нерешёнными проблемами на уровне врачей-психиатров направляются в областной центр психического здоровья, их состояние обсуждается на комиссии врачебного совета и рассматривается совместно. Проводится анализ работы комиссии врачебного совета в нашем центре для населения, прибывшего из районов. Выявляя и консультируя психические расстройства среди детей, женщинам рекомендуется выявлять аномалии, возникающие во время беременности, и изменения, возникающие после родов. Наряду с указанными видами помощи осуществляется онлайн - консультация населения в специально отдалённых районах, дифференциальная диагностика в отношении диагнозов стационарных больных, - рассказал Мади Токанов.

По словам спикера, жители области получат профессиональные консультации в первичных центрах психического здоровья в городских поликлиниках. В районных поликлиниках оказывают услуги психиатры и врачи-наркологи. Больным, пережившим стрессовые, затяжные периоды, оказывается помощь профессионалов.