Школьник из Актау завоевал медаль Международной олимпиады по ИИ

Султанбек Сары стал бронзовым призёром Международной олимпиады по искусственному интеллекту, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Назарбаев интеллектуальной школы.

Фото: пресс-служба Назарбаев интеллектуальной школы

Международная олимпиада по искусственному интеллекту IOAI-2025 прошла в Пекине (Китай).

Султанбек Сары из НИШ вошёл в тройку лучших среди участников из 60 стран, заняв третье место.

IOAI – престижное Международное интеллектуальное соревнование для старшеклассников. Его основная цель – углубить теоретические знания участников в области искусственного интеллекта и развить практические навыки применения современных AI-инструментов. Программа олимпиады включает научный тур (дистанционные и очные задания), а также практический этап. Впервые конкурс был проведён в 2024 году в Болгарии и за короткое время завоевал высокий авторитет в образовательной и научной среде.

Отметим, что Султанбек прошёл отбор в национальную сборную, которая представляла Казахстан в Китае, по итогам финала AI Olymp – первой республиканской олимпиады по искусственному интеллекту, прошедшей в столице.