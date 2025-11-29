Ученики сельских школ Мангистау завоевали Гран-при на республиканской олимпиаде

Школьники показали превосходный уровень подготовки по естественным наукам и математике, завоевав призовые места на республиканской олимпиаде. О достижениях ребят рассказали в управлении образования Мангистауской области, передает Lada.kz.
Заключительный этап республиканской олимпиады естественно-математического направления среди учащихся 9–11 классов сельских школ проходил с 25 по 29 ноября в Астане. В этом году в соревновании приняли участие отобранные со всей страны талантливые школьники, продемонстрировавшие свои предметные знания и исследовательские навыки.
От Мангистауской области участвовали 38 школьников, показавших хорошие результаты.
Победители и призёры олимпиады:
I место: восемь учащихся по географии, физике и химии.
II место: семь учащихся по биологии, химии и математике.
III место: девять учащихся по математике, информатике, биологии, географии и физике.
В командном зачёте Мангистауская область завоевала Гран-при.
В рамках олимпиады для участников были организованы мастер-классы и познавательные встречи.
