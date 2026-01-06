18+
06.01.2026, 18:37

Юные математики из Актау получили путёвку на международную олимпиаду

Образование 0 595 Наталья Вронская

В Актау учащиеся 5-6 классов образовательного центра Zerdeli  Санжар Рахат и Ержан Ермекбай  показали высокие результаты на VIII зимнем этапе международной олимпиады FEMO и заняли первое место. Благодаря этой победе юные таланты получили путёвку на международный этап олимпиады, сообщает Lada.kz со ссылкой на региональный Центр общественных коммуникаций.

коллаж Lada.kz. Фото ЦОК Мангистауской области
коллаж Lada.kz. Фото ЦОК Мангистауской области

Молодые математики также демонстрируют отличные результаты на республиканских интеллектуальных соревнованиях.

В частности, они заняли абсолютное первое место по математике на городском этапе республиканской олимпиады среди учащихся 5-6 классов.

Кроме того, на городском этапе республиканской олимпиады «Алтын-Сақа» они также стали первыми, подтвердив высокий уровень логического мышления и мастерство в решении нестандартных задач.

Напомним, ранее школьники из Мангистауской области стали победителями республиканского конкурса искусств «Ақберен». Мангистауские школьники вошли в тройку лучших. Подробнее по ссылке.

3
0
0
Комментарии

1 комментарий(ев)
Банкир
Банкир
акимат района - выгнать с волчьим билетом
06.01.2026, 19:17
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь