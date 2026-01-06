Юные математики из Актау получили путёвку на международную олимпиаду

В Актау учащиеся 5-6 классов образовательного центра Zerdeli – Санжар Рахат и Ержан Ермекбай – показали высокие результаты на VIII зимнем этапе международной олимпиады FEMO и заняли первое место. Благодаря этой победе юные таланты получили путёвку на международный этап олимпиады, сообщает Lada.kz со ссылкой на региональный Центр общественных коммуникаций.

коллаж Lada.kz. Фото ЦОК Мангистауской области

Молодые математики также демонстрируют отличные результаты на республиканских интеллектуальных соревнованиях.

В частности, они заняли абсолютное первое место по математике на городском этапе республиканской олимпиады среди учащихся 5-6 классов.

Кроме того, на городском этапе республиканской олимпиады «Алтын-Сақа» они также стали первыми, подтвердив высокий уровень логического мышления и мастерство в решении нестандартных задач.

Напомним, ранее школьники из Мангистауской области стали победителями республиканского конкурса искусств «Ақберен». Мангистауские школьники вошли в тройку лучших. Подробнее по ссылке.