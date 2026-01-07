18+
06.01.2026, 19:20

В двух районах Мангистау ликвидировано трехсменное образование

Образование 0 921 Наталья Вронская

В Мунайлинском и Тупкараганском районах полностью решена проблема трехсменного обучения, заверили акимы на брифингах в региональном Центре общественных коммуникаций, передает Lada.kz.

Фото: ЦОК Мангистауской области
Фото: ЦОК Мангистауской области

Как отметил аким Мунайлинского района Канат Кульжанов, вопрос трехсменного обучения удалось закрыть благодаря вводу новых школ в рамках национального проекта «Келешек мектептері».

Для устранения трехсменного обучения в прошлом году были открыты несколько учебных заведений. В частности, введены в эксплуатацию две школы на 1200 мест в сельском округе Батыр  в микрорайонах «Самал» и «Хазар». Также открыта школа на 900 мест в жилом районе «Айракты» села Мангистау и частная начальная школа «Бастау» на 395 мест в сельском округе Баскудук. С открытием этих объектов проблема трехсменного обучения в районе полностью решена, - сообщил Канат Кульжанов.

Аналогичная ситуация сложилась и в Тупкараганском районе. По словам акима Ержана Кумискалиева, здесь с вышеуказанной проблемой удалось справиться за счет возведения и модернизации образовательных объектов.

В селе Сайын Шапагатов завершено строительство новой общеобразовательной школы на 1200 мест. В селе Акшукур полностью завершены работы по модернизации школы-гимназии имени М. Абдихалыкова, а также введен в эксплуатацию дополнительный учебный корпус на 300 учеников. Все объекты переданы в пользование учащимся и жителям, - отметил глава района.

Кроме того, в Тупкараганском районе активно развивается сеть дошкольных учреждений, уверяет глава района. В селе Акшукур открыт частный детский сад «Хан» на 120 мест, в селе Сайын Шапагатов  детский сад «Аяулым» на 100 мест. Также детский сад «Бауырсақ» был расширен еще на 10 мест и теперь рассчитан на 85 воспитанников.

Власти отмечают, что реализация этих проектов позволила значительно снизить нагрузку на школы и создать более комфортные условия для обучения детей.

Напомним, ранее сообщалось, что две школы, расположенные в Актау, вошли в список лучших школ Казахстана. Подробнее по ссылке.

0
0
1
Комментарии

1 комментарий(ев)
Банкир
Банкир
три! ТРИ смены - позор!!!
06.01.2026, 19:16
