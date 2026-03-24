Школьники из Мангистау завоевали девять наград на республиканской олимпиаде

Сегодня, 24 марта, в Костанае завершился заключительный этап республиканской олимпиады по математике и информатике. Мангистауские школьники завоевали девять наград. Об этом Lada.kz рассказали в управлении образования области.

С 19 по 24 марта в Костанае проходил заключительный этап республиканской олимпиады по математике и информатике.

Конкурс проходил среди учащихся 9-11 (12) классов по предметам естественно-математического направления.

В олимпиаде приняли участие 12 школьников из Мангистауской области, девять из которых заняли призовые места.

Первое место завоевал ученик 9 класса лицея-интерната «Білім-инновация» – Туребек Султан.

Вторые мест взяли:

Даниял Имангазиев, ученик 10 класса лицея-интерната «Білім-инновация»;

Султан Сабытайулы, ученик 10 класса лицея-интерната «Білім-инновация».

Обладатели третьих мест:

Медеу Джубатыров, ученик 10 класса лицея-интерната «Білім-инновация»;

Жансерик Алибеков, ученик 10 класса лицея-интерната «Білім-инновация»;

Алихан Даут, ученик 9 класса Жанаозенского лицея-интерната «Білім-инновация»;

Карим Талипов, ученик 10 класса лицея-интерната «Білім-инновация»;

Жалгас Ерасыл, ученик 11 класса лицея-интерната «Білім-инновация»;

Темирхан Рауанулы, ученик 11 класса лицея-интерната «Білім-инновация».

Отмечается, что Темирхан Рауанулы также получил право на скидку 30% на оплату обучения в период поступления в Рудненский индустриальный университет.

В управлении образования поздравили победителей, призёров и их руководителей, а также пожелали удачи всем участникам.

