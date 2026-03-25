Школьники Мангистау блистали на республиканской олимпиаде по физике и биологии

Наши школьники успешно выступили на республиканской олимпиаде по физике и биологии, завоевав медали всех достоинств, сообщает Lada.kz .

Фото предоставили в управлении образования

Как сообщили в управлении образования области, с 20 по 25 марта в Астане прошёл заключительный этап республиканской олимпиады по физике и биологии. В интеллектуальном соревновании приняли участие школьники со всей страны.

Мангистаускую область на олимпиаде представили 14 учеников, которые завоевали одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую медали.

Абсолютным чемпионом и обладателем первого места по биологии стал ученик 9 класса лицея-интерната «Білім-инновация» Әділғали Нұрасыл, показавший наивысший результат.

Второе место по физике занял ученик 9 класса этого же учебного заведения Саясат Бекжан.

Третье место по физике получил ученик 10 класса лицея-интерната «Білім-инновация» Есенгелді Нұрбақыт.

Успех школьников стал результатом их упорной подготовки и профессионализма педагогов. Победителей и их наставников поздравили с достижениями и пожелали новых успехов на международных соревнованиях.

Напомним, на республиканской олимпиаде по математике и информатике школьники из нашего региона завоевали девять наград.