25.03.2026, 14:51

Школьники Мангистау блистали на республиканской олимпиаде по физике и биологии

Образование 0 613 Сергей Кораблев

Наши школьники успешно выступили на республиканской олимпиаде по физике и биологии, завоевав медали всех достоинств, сообщает Lada.kz.

Фото предоставили в управлении образования

Как сообщили в управлении образования области, с 20 по 25 марта в Астане прошёл заключительный этап республиканской олимпиады по физике и биологии. В интеллектуальном соревновании приняли участие школьники со всей страны.

Мангистаускую область на олимпиаде представили 14 учеников, которые завоевали одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую медали.

Абсолютным чемпионом и обладателем первого места по биологии стал ученик 9 класса лицея-интерната «Білім-инновация» Әділғали Нұрасыл, показавший наивысший результат.

Второе место по физике занял ученик 9 класса этого же учебного заведения Саясат Бекжан.

Третье место по физике получил ученик 10 класса лицея-интерната «Білім-инновация» Есенгелді Нұрбақыт.

Успех школьников стал результатом их упорной подготовки и профессионализма педагогов. Победителей и их наставников поздравили с достижениями и пожелали новых успехов на международных соревнованиях.

Напомним, на республиканской олимпиаде по математике и информатике школьники из нашего региона завоевали девять наград.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь