Школьницу из Мангистау признали «Лучшей из лучших» на олимпиаде в Алматы

Школьница из Мангистауской области Айгерим Темирханова удостоилась почётного звания «Лучшая из лучших» на олимпиаде в Алматы. Кроме того, школьники Сеймур Агаев и Санжар Жазимбаев продемонстрировали высокий уровень подготовки и завоевали золотую медаль на международном конкурсе компьютерных проектов «INFORMATRIX-ASIA». Об этом редакции Lada.kz сообщили в региональном управлении образования.

По данным ведомства, ученица 10 класса средней школы №5 имени Шогы Муналулы Айгерим Темирханова стала лучшей по результатам олимпиады JUZ40 для учащихся 9-10 классов.

Мероприятие проходило с 24 по 27 марта в Алматы. Айгерим набрала 135 баллов и стала обладателем премии в размере 1 000 000 тенге.

Олимпиада проводилась по заданиям в формате ЕНТ и включала проверку навыков грамотности, математической грамотности, а также знаний по истории Казахстана, всемирной истории и английскому языку. Стоит отметить, что Айгерим с пятого класса участвует в различных олимпиадах по английскому языку и регулярно занимает призовые места. Она увлечена учёбой, любознательна и является талантливой ученицей, на которую возлагаются большие надежды. Кроме того, этот результат является наглядным свидетельством качественной системы образования и прочной базы знаний, сформированной в стенах школы. За достижением стоит огромный труд. Учителем английского языка, подготовившим ученицу на высоком уровне, стала Камилла Алибекова, выпускница этой же школы 2017 года и обладательница «Алтын белгі». Профессионализм, ответственность и забота преподавателя о своём ученике привели к такому высокому результату. Искренне поздравляем победительницу и её наставников и желаем новых больших успехов в будущем, - рассказали в управлении образования.

Также в ведомстве отметили достижения десятиклассников лицея-интерната «Білім-Инновация» – Сеймура Агаева и Санжара Жазимбаева, которые продемонстрировали высокие результаты и завоевали золотую медаль на международном конкуре.

С 25 по 27 марта 2026 года в Астане прошел международный конкурс компьютерных проектов «INFORMATRIX-ASIA». Это большая площадка, где школьники могут проявить свои способности в IT-сфере и презентовать свои проекты.

В этом году на конкурс подали заявки более 3000 школьников, из которых отобраны 600 лучших финалистов. Соревновались более 250 команд из 10 стран.

Наш регион на конкурсе представляли ученики лицея-интерната «Білім-Инновация», которые с полной отдачей справились с поставленной задачей. Поздравляем Сеймура Агаева и Санжара Жазимбаева, а также их наставников с победой, - отметили в управлении образования.

Напомним, ранее наши школьники успешно выступили на республиканской олимпиаде по физике и биологии, завоевав медали всех достоинств.