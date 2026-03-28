Четверо школьников из Мангистау вошли в число лучших на республиканской олимпиаде по математике

Школьники Мангистауской области успешно выступили на республиканской олимпиаде по математике, сообщает Lada.kz.
По данным пресс-службы областного управления образования, в финальном этапе XIX республиканской олимпиады «Бастау» среди учащихся начальных классов, который проходил с 24 по 28 марта, приняли участие около 150 одарённых школьников 2-4 классов со всех регионов страны.
Участники продемонстрировали высокий уровень знаний, логическое мышление и умение решать сложные задачи. Мангистаускую область представили две команды, в состав которых вошли шесть учеников.
По итогам олимпиады в индивидуальном зачёте призовые места заняли:
Отмечается, что достигнутые результаты стали возможны благодаря упорству самих учащихся и системной работе педагогов. Юные математики достойно представили регион на республиканском уровне.
Напомним, ранее школьница из Мангистауской области Айгерим Темирханова удостоилась почётного звания «Лучшая из лучших» на олимпиаде в Алматы. Кроме того, школьники Сеймур Агаев и Санжар Жазимбаев продемонстрировали высокий уровень подготовки и завоевали золотую медаль на международном конкурсе компьютерных проектов «INFORMATRIX-ASIA».
