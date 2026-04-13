Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
13.04.2026, 11:39

Как будут проходить выпускные в школах Мангистау в 2026 году

Образование 0 1 131 Лиана Рязанцева

В управлении образования Мангистауской области разъяснили требования к проведению выпускных мероприятий в организациях образования, передает Lada.kz.

Фото: gov.kz
По данным ведомства, министерства просвещения и внутренних дел Республики Казахстан совместно с местными исполнительными органами разработали требования к проведению выпускных вечеров в организациях среднего образования.

Принятые меры предусматривают обеспечение безопасности обучающихся, защиту их прав и предупреждение правонарушений, - сообщили в управлении образования.

В ведомстве подчеркнули, что церемония вручения аттестатов должна проводиться исключительно в зданиях организаций образования.

Строго запрещается сбор денежных средств и иных материальных ценностей с обучающихся, их родителей или законных представителей. В соответствии с установленными требованиями не допускается проведение выпускных вечеров вне организаций образования, - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что местным исполнительным органам поручено организовать воспитательные и культурно-просветительские мероприятия, не требующие финансовых затрат, а также провести разъяснительную работу. Органам внутренних дел поручено принять меры по предупреждению правонарушений, обеспечению общественного порядка и безопасности обучающихся.

Напомним, ранее в управлении образования сообщили о сроках начала приёма документов в первый класс. Подробнее – по ссылке.


