Как будут проходить выпускные в школах Мангистау в 2026 году

В управлении образования Мангистауской области разъяснили требования к проведению выпускных мероприятий в организациях образования, передает Lada.kz .

По данным ведомства, министерства просвещения и внутренних дел Республики Казахстан совместно с местными исполнительными органами разработали требования к проведению выпускных вечеров в организациях среднего образования.

Принятые меры предусматривают обеспечение безопасности обучающихся, защиту их прав и предупреждение правонарушений, - сообщили в управлении образования.

В ведомстве подчеркнули, что церемония вручения аттестатов должна проводиться исключительно в зданиях организаций образования.

Строго запрещается сбор денежных средств и иных материальных ценностей с обучающихся, их родителей или законных представителей. В соответствии с установленными требованиями не допускается проведение выпускных вечеров вне организаций образования, - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что местным исполнительным органам поручено организовать воспитательные и культурно-просветительские мероприятия, не требующие финансовых затрат, а также провести разъяснительную работу. Органам внутренних дел поручено принять меры по предупреждению правонарушений, обеспечению общественного порядка и безопасности обучающихся.

