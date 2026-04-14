В Актау пройдет международная ярмарка университетов

Как сообщили в пресс-службе областного управления образования, масштабный образовательный форум организован совместно управлением образования Мангистауской области и Aqtau International School для знакомства школьников, родителей и педагогов с возможностями получения образования за рубежом, а также помочь в выборе будущей профессии.

В ходе ярмарки участники смогут лично встретиться с представителями более 30 международных университетов и получить полную информацию об обучении за рубежом, грантовых программах, требованиях к поступлению и условиях обучения. Также эксперты в сфере образования проведут консультации по профориентации и поделятся актуальными тенденциями в образовательной сфере.

В рамках AIS Uni Fair также будет организован специальный форум для родителей и учителей, а также ярмарка профессий для школьников.

Мероприятие состоится в здании №9 в микрорайоне 18А.

Для участия требуется предварительная регистрация на платформе aktau-ais.edu.kz/edu-fair.