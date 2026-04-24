Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
24.04.2026, 12:52

Дети из Актау стали победителями республиканского конкурса рисунков

Образование 0 496 Гульмира Садырова

Стали известны результаты детского республиканского конкурса рисунков «Ғарыш әлемі», инициированного республиканской научно-познавательной редакцией «Білім айнасы». В числе других казахстанских детей, одержавших победу, есть и 20 воспитанников арт-студии «Колибри» (по направлению «Живопись»). Об этом Lada.kz рассказала Малика Жунусова, педагог по живописи.

Занятия живописью. Фото предоставила М.Жунусова
Занятия живописью. Фото предоставила М.Жунусова

В художественном состязании участвовали три с половиной тысячи казахстанских детей. Наряду с другими жюри присвоило победу и призовые места 20 воспитанникам актауской арт-студии.

Лучшими признаны работы наших пятилетних участников – Мереке Акжол, Ни Лиен, Сафии Хаджирахимкызы. Первые места получили также первоклассники Айлана Тимуркызы, Валерия Ни и Константин Лагошин, второклассница София Кускова, ученица третьего класса Айша Орунбай, и четвероклассники Дамели Асаева, Софья Самохина, Амира Миримова, Раяна Дүйсен, Кира Зарипова. Дипломы второй степени получили Анастасия Кускова, Сафира Макимова, Амина Джунусова, Азима Кайырхан, Диана Тасыбекова, Арина Токарева и Даниил Рязанов. Конкурсы мотивируют детей работать усерднее, выходить за свои рамки, прыгать выше головы. Это даже не о конкуренции, а об испытании себя и своих способностей с целью развития, - прокомментировала победу своих подопечных Малика Жунусова.  

Этот сезон стал очень насыщенным для юных живописцев. С февраля по апрель воспитанники принимали участие в различных конкурсах и выставках. В республиканских конкурсах от лица «Колибри» приняли участие более сорока детей в возрасте от пяти до 13 лет.

 

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь