Студентка из Жанаозена примет участие в неделе моды в Милане

Работа студентки из Мангистауской области привлекла внимание на международном конкурсе, что стало поводом для получения приглашения представить свою коллекцию на показе мод в Милане, сообщает Lada.kz .

По данным регионального управления образования, с 22 по 25 апреля прошел международный конкурс профессионального мастерства среди студентов организаций технического и профессионального, послесреднего образования по специальности «Швейное производство и моделирование одежды». В нем приняла участие студентка Жанаозенского политехнического колледжа Мариям Куанбай.

По итогам конкурса она была отмечена в номинации «Элегантность и нежность».

Главным достижением стало специальное приглашение принять участие в престижном показе MAD MOOD FASHION WEEK 2026/2027, который пройдет в Милане (Италия). На подиуме молодой дизайнер представит свою авторскую коллекцию.

