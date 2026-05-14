Школьник из Мангистау стал победителем международного чемпионата по робототехнике

Школьник из Мангистауской области показал высокий результат на международном чемпионате по робототехнике «Robotek Grand Tournament Astana-2026», прошедшем в Астане, передает Lada.kz со ссылкой на региональный Центр общественных коммуникаций.

Международные соревнования проходили по девяти категориям, в нем приняли участие лучшие юные робототехники Казахстана и зарубежных стран.

По итогам чемпионата ученик 7 класса общеобразовательной школы №20 Мунайлинского района Дуйсенбай Жанарыс продемонстрировал высокое мастерство и завоевал первое место.

По информации пресс-службы областного управления образования, целью чемпионата является выявление и поддержка талантливых учащихся в сферах робототехники, инженерии и программирования, популяризация технических специальностей среди молодежи, а также привлечение внимания общества к значимости технического образования.