В Мангистау прошёл областной конкурс «Жігіт сұлтаны - 2023»

- Все участники продемонстрировали хорошую подготовку. Но лучшим был признан Адильбек Сыргалиев, старший инспектор специального отряда быстрого реагирования департамента полиции Мангистауской области. Адильбек работает в сфере внутренних дел с 2012 года. Второе место занял учитель казахского языка и литературы школы-гимназии № 2 «Жайсан бала» Бекнур Аминов. Молодой специалист отличился игрой на домбре и гитаре. Третье место присуждено начальнику караула пожарной части № 6 Бейнеуского района Бакытжану Елубаю. Стоит отметить, что он был отмечен членами жюри на этапе «Tanylike», - сказала Гульмира Бурхандинова.

- На конкурсе присутствовал соревновательный дух. Ребята из разных регионов Мангистау собрались и поделились своим искусством. Порадовало, что каждый участник был достойным. Хотелось бы, чтобы в дальнейшем такие конкурсы проводились чаще. Благодарен всем конкурсантам и организаторам, - сказал Бакытжан Елубай.

По словам спикера, в конкурсе на областном уровне приняли участие представители Бейнеу и Тупкарагана. По итогам конкурса решением жюри были отобраны три победителя.По словам Адильбека Сыргалиева и Бекнура Аминова, занявших 1 - е и 2-е места в конкурсе, все участники были достойны титула «Жігіт сұлтаны».