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ЛАДА.kz » Спорт или культура

Опубликовано: Вчера, 21:07

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В Мангистау прошёл областной конкурс «Жігіт сұлтаны - 2023»

В Мангистау прошёл областной конкурс «Жігіт сұлтаны-2023», где были определены победители. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщила руководитель Мангистауского областного молодёжного ресурсного центра Гульмира Бурхандинова.

По словам спикера, в конкурсе на областном уровне приняли участие представители Бейнеу и Тупкарагана. По итогам конкурса решением жюри были отобраны три победителя.

- Все участники продемонстрировали хорошую подготовку. Но лучшим был признан Адильбек Сыргалиев, старший инспектор специального отряда быстрого реагирования департамента полиции Мангистауской области. Адильбек работает в сфере внутренних дел с 2012 года. Второе место занял учитель казахского языка и литературы школы-гимназии № 2 «Жайсан бала» Бекнур Аминов. Молодой специалист отличился игрой на домбре и гитаре. Третье место присуждено начальнику караула пожарной части № 6 Бейнеуского района Бакытжану Елубаю. Стоит отметить, что он был отмечен членами жюри на этапе «Tanylike», - сказала Гульмира Бурхандинова.


По словам Адильбека Сыргалиева и Бекнура Аминова, занявших 1 - е и 2-е места в конкурсе, все участники были достойны титула «Жігіт сұлтаны».

- На конкурсе присутствовал соревновательный дух. Ребята из разных регионов Мангистау собрались и поделились своим искусством. Порадовало, что каждый участник был достойным. Хотелось бы, чтобы в дальнейшем такие конкурсы проводились чаще. Благодарен всем конкурсантам и организаторам, - сказал Бакытжан Елубай.



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