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Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 11:12

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На новом месторождении в Мангистау начались буровые работы

В Мангистау началось бурение на месторождении имени геолога-разведчика Халела Узбекгалиева. Эксперты заявляют, что новое месторождение - самый масштабный кладезь углеводородов, найденный в регионе за последние 30 лет. Об этом сообщает mangystaumedia.kz.

Иллюстративное фото
Новое месторождение расположено на участке Тепке, который находится на территории двух районов - Мангистауского и Бейнеуского, сообщает mangystaumedia.kz.

Разведку месторождения начали год назад. Инвесторы провели встречи и открытые слушания с участием жителей сёл Толеп Бейнеуского района и Сай-Отес Мангистауского района.

- Сегодня мы являемся свидетелями исторического момента. В ближайшее время мы обеспечим работой около 150 жителей Бейнеуского и Мангистауского районов и внесём свой вклад в социально-экономическое развитие районов. Эти работы мы планируем на ближайшие пять лет. Есть планы на дальнейшее продолжение, - сказал вице-президент компании-инвестора Есен Кумискалиев.

Глава района озвучил проблему занятости населения Бейнеуского района и необходимости организации обучения. В дальнейшем с руководителями районов будут заключены двусторонние меморандумы и утверждён план действий.



Данный материал опубликован в рамках государственного информационного заказа.
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