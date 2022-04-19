На новом месторождении в Мангистау начались буровые работы

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Новое месторождение расположено на участке Тепке, который находится на территории двух районов - Мангистауского и Бейнеуского, сообщает mangystaumedia.kz.
Разведку месторождения начали год назад. Инвесторы провели встречи и открытые слушания с участием жителей сёл Толеп Бейнеуского района и Сай-Отес Мангистауского района.
- Сегодня мы являемся свидетелями исторического момента. В ближайшее время мы обеспечим работой около 150 жителей Бейнеуского и Мангистауского районов и внесём свой вклад в социально-экономическое развитие районов. Эти работы мы планируем на ближайшие пять лет. Есть планы на дальнейшее продолжение, - сказал вице-президент компании-инвестора Есен Кумискалиев.
Глава района озвучил проблему занятости населения Бейнеуского района и необходимости организации обучения. В дальнейшем с руководителями районов будут заключены двусторонние меморандумы и утверждён план действий.
Разведку месторождения начали год назад. Инвесторы провели встречи и открытые слушания с участием жителей сёл Толеп Бейнеуского района и Сай-Отес Мангистауского района.
- Сегодня мы являемся свидетелями исторического момента. В ближайшее время мы обеспечим работой около 150 жителей Бейнеуского и Мангистауского районов и внесём свой вклад в социально-экономическое развитие районов. Эти работы мы планируем на ближайшие пять лет. Есть планы на дальнейшее продолжение, - сказал вице-президент компании-инвестора Есен Кумискалиев.
Глава района озвучил проблему занятости населения Бейнеуского района и необходимости организации обучения. В дальнейшем с руководителями районов будут заключены двусторонние меморандумы и утверждён план действий.
Данный материал опубликован в рамках государственного информационного заказа.
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