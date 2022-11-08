Жанаозенский специалист по ремонту тепловых сетей получил награду от президента

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистауской области

Сейидали Киякбаев с 2005 года и по настоящее время непрерывно работает в сфере коммунальных услуг. Он - один из лучших специалистов, владеющих сложными производственными работами. Всю свою трудовую деятельность он воспитывал и приобщал к работе молодых специалистов. За годы работы хорошо зарекомендовал себя как отличный организатор и высококлассный специалист.



- Благодарю главу государства за то, что он оценил труд простого рабочего, что я заслужил такую награду, - сказал Сейидали Киякбаев.



Сейидали Киякбаев родился 23 ноября 1960 года в Ашхабатской области. Трудовую деятельность начал с 1981 по 1988 годы ремонтником учреждения «ШГД Добыча». В настоящее время Сейидали Киякбаев работает в государственном коммунальном предприятии «Озенжылу» ремонтником 3 категории в отделе службы наружных систем отопления.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.