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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 17:10

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Жанаозенский специалист по ремонту тепловых сетей получил награду от президента

Глава государства Касым-Жомарт Токаев вручил орден «Еңбек Даңқы» III степени ремонтнику ГКП «Узень жылу» города Жанаозен Сейидали Киякбаеву, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистауской области
Сейидали Киякбаев с 2005 года и по настоящее время непрерывно работает в сфере коммунальных услуг. Он - один из лучших специалистов, владеющих сложными производственными работами. Всю свою трудовую деятельность он воспитывал и приобщал к работе молодых специалистов. За годы работы хорошо зарекомендовал себя как отличный организатор и высококлассный специалист.

- Благодарю главу государства за то, что он оценил труд простого рабочего, что я заслужил такую награду, - сказал Сейидали Киякбаев.

Сейидали Киякбаев родился 23 ноября 1960 года в Ашхабатской области. Трудовую деятельность начал с 1981 по 1988 годы ремонтником учреждения «ШГД Добыча». В настоящее время Сейидали Киякбаев работает в государственном коммунальном предприятии «Озенжылу» ремонтником 3 категории в отделе службы наружных систем отопления.



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Комментарии ( 1 )

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12-й регион (Посетители) Сегодня, 17:19
работает в государственном коммунальном предприятии «Озенжылу» ремонтником 3 категории в отделе службы наружных систем отопления.

Хватит ему уже там возиться ремонтником 3 категории! Давайте его сюда, начальником отдела ЖКХ!
 
 

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