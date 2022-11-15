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Опубликовано: Сегодня, 19:45

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Президент запустил строительство мультибрендового автомобильного завода в Алматы

В рамках рабочей поездки в Алматы Касым-Жомарт Токаев дал старт строительству завода по производству автомобилей марок Changan, Chery, Haval.

Фото: Akorda
Президенту представили паспорт проекта и презентовали макет будущего завода для производства автомобилей методом мелкоузловой сборки, который планируется открыть в четвертом квартале 2024 года. Главу государства проинформировали, что площадь производственных помещений составит более 100 тысяч квадратных метров. Для каждого из трех автобрендов планируют построить отдельный цех сварки и сборки.

Президент запустил строительство мультибрендового автомобильного завода в Алматы


После ввода в эксплуатацию производственные мощности нового завода составят более 90 тысяч автомобилей в год. Общий объем инвестиций составит более 100 млрд тенге. На предприятии компании «Astana Motors» будет создано 2200 рабочих мест.

После ознакомления с проектом Глава государства поговорил с работниками завода.

Президент запустил строительство мультибрендового автомобильного завода в Алматы


- Это очень нужный для нашей страны проект. Желаю успеха в его реализации. В этом году во время визита председателя КНР г-на Си Цзиньпина в Казахстан в ходе переговоров мы обсудили в том числе и этот проект. Сегодня мы видим результат – началось его осуществление, – сказал Президент.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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