Президент запустил строительство мультибрендового автомобильного завода в Алматы

Президенту представили паспорт проекта и презентовали макет будущего завода для производства автомобилей методом мелкоузловой сборки, который планируется открыть в четвертом квартале 2024 года. Главу государства проинформировали, что площадь производственных помещений составит более 100 тысяч квадратных метров. Для каждого из трех автобрендов планируют построить отдельный цех сварки и сборки.После ввода в эксплуатацию производственные мощности нового завода составят более 90 тысяч автомобилей в год. Общий объем инвестиций составит более 100 млрд тенге. На предприятии компании «Astana Motors» будет создано 2200 рабочих мест.После ознакомления с проектом Глава государства поговорил с работниками завода.- Это очень нужный для нашей страны проект. Желаю успеха в его реализации. В этом году во время визита председателя КНР г-на Си Цзиньпина в Казахстан в ходе переговоров мы обсудили в том числе и этот проект. Сегодня мы видим результат – началось его осуществление, – сказал Президент.