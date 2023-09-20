Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на общих дебатах в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

– Суть угрозы исходит из одновременной эрозии основополагающих принципов международного права, воплощённых в Уставе ООН. Разрушение этих столпов ложится все более тяжелым бременем на существующую систему международных отношений и порождает конфронтацию. Практика несоблюдения, приостановки и выхода из ключевых международных правовых документов вызывает крайнюю озабоченность, поскольку может привести к точке невозврата. Такая ситуация нарушает работу торговой системы, ослабляет цепочки поставок, которые являются двигателем экономики, а также наносит ущерб продовольственной безопасности и ускоряет инфляцию. Сложившиеся негативные тенденции еще более усугубляют страдания людей. 108 млн человек являются вынужденными переселенцами, более 1 млрд живут в нищете, 2 млрд не имеют доступа к основным лекарственным средствам. Конечным результатом может стать потеря человечеством уверенности в стабильном развитии мира в будущем. Молодое поколение больше не верит, что мир, который они унаследуют, будет лучше. Поэтому Казахстан считает необходимым вновь заявить о своей непоколебимой приверженности принципам Устава ООН, – подчеркнул Президент.

– Диалог – это единственный способ создать благоприятную среду, позволяющую достичь согласия по новым принципам и нормам. Несмотря на все предпринимаемые усилия, конфликты продолжаются во многих регионах мира. Мы призываем все стороны искать дипломатическое решение конфликтов на основе Устава ООН и общепризнанных норм международного права. В этой связи Казахстан высоко оценивает все усилия и планы, предлагаемые различными государствами и группами стран в поддержку политического урегулирования украинского кризиса. В разрешении международных споров всегда должны преобладать дипломатия и диалог. Поэтому мы должны сообща приложить максимум усилий для стабилизации единственной существующей системы глобальных институтов, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

– Глубоко убежден, что голоса «средних держав» и всех развивающихся стран в Совете должны быть усилены и четко услышаны. Поскольку Совет Безопасности, по-видимому, не в состоянии выйти из тупика, он должен стать более представительным, чтобы другие страны, включая Казахстан, могли играть более значительную роль в поддержании мира и безопасности. В нашем регионе растущая активность стран-участниц стала позитивным фактором в превращении Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в полноценную международную организацию, способную внести вклад в посредничество и миротворчество на континенте. Аналогичным образом Казахстан как действующий председатель Шанхайской организации сотрудничества выдвинул Инициативу о мировом единстве за справедливый мир и согласие. Эта инициатива, к которой мы приглашаем вас присоединиться, включает в себя новую парадигму безопасности, справедливую экономическую среду и чистую планету. Открытый диалог между Глобальным Югом и Глобальным Севером является его центральным пунктом, – сказал Президент Казахстана.

– Именно поэтому логика ядерной повестки дня должна быть пересмотрена. Только взаимное доверие и сотрудничество между ядерными державами на пути к миру, свободному от ядерного оружия, могут обеспечить глобальную стабильность. В этой связи Казахстан заявляет о своей неизменной приверженности Договору о запрещении ядерного оружия. Мы поддерживаем развитие новых механизмов в области разоружения и нераспространения. Стратегический план полного отказа от ядерного оружия к 2045 году вполне может стать самым значительным вкладом нынешнего поколения лидеров в обеспечение глобальной безопасности, – заявил лидер Казахстана.

– Мы приветствуем «Новую повестку дня для мира» Генерального секретаря. Этот стратегический документ должен противостоять вакууму доверия и растущей враждебности в мире. На предстоящем в следующем году Саммите будущего Казахстан будет играть конструктивную и поддерживающую роль в принятии Пакта будущего. Но поиск мира – это не только запрет оружия или подписание деклараций. Ключевую роль в формировании культуры мира играет межрелигиозный и межконфессиональный диалог. Поэтому мы обеспокоены недавними актами глубокого неуважения к священным книгам. Подобные варварские действия в отношении Ислама или любой другой религии не могут быть восприняты как выражение свободы, свободы слова и демократии. Все священные книги, включая Коран, заслуживают правовой защиты от вандализма. Наконец, культура мира может быть основана только на принципах единства в многообразии и взаимного уважения. Поэтому я горжусь значимой ролью Съезда лидеров мировых и традиционных религий, проводимого в Астане, – подчеркнул Президент.

– Независимость, территориальная целостность и суверенитет – основные принципы, которыми мой народ будет руководствоваться и сейчас, и в будущем. Мы будем продолжать сотрудничество с нашими основными союзниками по всем стратегическим вопросам, – отметил Глава государства.

– Для этого нам необходима открытая, прозрачная и инклюзивная многосторонняя торговая система, основанная на принципах и правилах ВТО. Нам также необходимо подумать о совершенствовании системы глобальной продовольственной безопасности. В прошлом году почти 10% населения Земли столкнулось с проблемой голода. Следует активизировать добровольный обмен информацией о продовольственной безопасности, включая объемы производства, а также экспорта и импорта продовольственных товаров. Мы должны совместно обеспечить прозрачный мониторинг финансирования международным сообществом мер реагирования на продовольственные кризисы. Казахстан готов выступить в качестве регионального хаба поставок продовольствия. Для этого у нас есть все необходимые ресурсы, инфраструктура и логистика. Казахстан уже является надежным звеном, через которое проходит около 80% сухопутных транзитных перевозок между Азией и Европой. Транскаспийский международный транспортный маршрут – так называемый «Средний коридор» – может значительно укрепить взаимодействие между Востоком и Западом. Этот маршрут позволит увеличить темпы торговли между важнейшими рынками, сократив почти вдвое время, необходимое для транспортировки грузов морским путем, – предложил Касым-Жомарт Токаев.

– Даже если мы успешно ограничим повышение глобальной температуры до 1,5 градусов к 2030 году, что выглядит все менее вероятным, в Центральной Азии мы столкнемся с повышением температуры на 2-2,5 градуса. Несмотря на долгий путь, пройденный Парижским соглашением по климату, мы все должны сохранять приверженность безуглеродному будущему. Климатическая повестка дня не должна использоваться для введения мер, ограничивающих торговое и инвестиционное сотрудничество. Вместо этого мы должны сосредоточиться на позитивных изменениях, таких как Позитивные меры по борьбе с изменением климата, определенные ООН, включая инвестиции в создание «зеленых» рабочих мест, прекращение субсидирования использования ископаемых видов топлива и обеспечение справедливости, инклюзивности и участия женщин во всех климатических действиях на различных уровнях. Однако без должного финансирования амбициозные планы по борьбе с изменением климата останутся нереализованными, – сказал Президент.

– Инициатива Казахстана по открытию в Алматы Проектного офиса для Центральной Азии по изменению климата и зеленой энергетике может способствовать решению этих вопросов. Мы с нетерпением ждем проведения в Казахстане в 2026 году Регионального климатического саммита под эгидой ООН, – сообщил лидер Казахстана.

– Мы должны объединить политическую волю и экономические ресурсы для решения этой важнейшей глобальной проблемы наряду с мерами по борьбе с изменением климата. В следующем году Казахстан будет председательствовать в Международном фонде спасения Арала. Мы продолжим работу по предотвращению дальнейшей деградации окружающей среды и влияния этого на жизнедеятельность вокруг озера, которое когда-то было четвертым по величине на планете. Сегодня крупнейшее в мире озеро – Каспийское море – также сталкивается с экологическими проблемами, включая обмеление, отвод воды, загрязнение флоры и фауны. Спасение Каспийского моря должно стать вопросом общего приоритета, требующим долгосрочного международного сотрудничества, – отметил Глава государства.

– Мое личное кредо – верховенство закона – должно преобладать при любых обстоятельствах. Мы понимаем, что только политические реформы и инвестиции в человеческий капитал могут сделать нашу экономику более устойчивой и прочной, – сказал лидер Казахстана.

– Здоровье, благополучие и хорошее образование подрастающего поколения являются ключевыми приоритетами государственной политики Казахстана. Я возлагаю свои надежды на молодое поколение, которое поведет нашу страну в будущее. На родине и за рубежом мы работаем ради этого лучшего будущего. Давайте возродим дух единства и коллективных действий, который лежит в основе Организации Объединенных Наций. Будем помнить, что общая приверженность построению лучшего мира должна быть выше наших различий. Казахстан готов сотрудничать со всеми государствами – членами ООН в деле построения более светлого, справедливого и устойчивого мира, – подытожил свое выступление Касым-Жомарт Токаев.

Выступая с главной международной трибуны, лидер Казахстана заявил, что сегодня человечество сталкивается с невиданными прежде колоссальными сдвигами и вступает в очередной период геополитического противостояния.По его словам, собравшиеся на сессию Генеральной Ассамблеи ООН лидеры несут ответственность за судьбу и будущее человечества.Наряду с этим Глава государства высказал мнение, что без всеобъемлющей реформы Совета Безопасности не удастся справиться с этими вызовами.Касым-Жомарт Токаев указал, что из всех вызовов, с которыми сталкивается человечество, пожалуй, самым разрушительным является угроза применения ядерного оружия. 30 лет назад Казахстан добровольно отказался от четвертого по величине унаследованного ядерного арсенала.Глава государства напомнил, что COVID-19 продемонстрировал нашу уязвимость перед будущими биологическими рисками и угрозами. В связи с этим Казахстан обратился к Генеральному секретарю и Председателю данной Ассамблеи с призывом запустить процесс создания Международного агентства по биологической безопасности.Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан – миролюбивое государство, которое отстаивает свои национальные интересы и находится в постоянном поиске мирного решения международных проблем.Лидер Казахстана акцентировал внимание на необходимости новых оценок, которые позволит решить насущные глобальные экономические проблемы, обеспечивая при этом право на развитие.Значительное внимание в выступлении было уделено проблеме изменения климата.Казахстанской стороной предложено запустить в нашей стране программу Партнерства по справедливому энергетическому переходу (Just Energy Transition Partnership). Глава нашего государства считает, что постепенный, устойчивый и социально ответственный переход от использования угля стал бы большим преимуществом для достижения глобальных целей в области изменения климата.В выступлении было подчеркнуто, что в Центральной Азии нехватка воды создает серьезные экономические и другие вызовы в бассейнах трансграничных рек. Подобная ситуация будет наблюдаться во всем мире: к 2040 году глобальный спрос на воду может превысить предложение на 40%.По его словам, Казахстан привержен дальнейшему укреплению многопланового сотрудничества со странами Центральной Азии. Наш регион может играть более активную роль в качестве «сплоченной и независимой» части международного сообщества, внося свой вклад в глобальные процессы развития.Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Афганистан должен стать стабильным, процветающим государством и надежным торговым партнером. Он призвал поддержать инициативу о создании Регионального центра ООН по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана в Алматы.Президент Казахстана также представил краткую информацию о внутренних реформах, внесении поправок в Конституцию, перезагрузке политической и экономической системы. Он подчеркнул, что в основе этих реформ лежат принципы справедливости, равенства, непредвзятости и свободы.Глава государства заявил, что Казахстан добился значительного прогресса в достижении гендерного равенства, расширении прав и возможностей женщин и девочек.В своем недавнем Послании народу Президент представил новую экономическую политику, которая направлена, прежде всего, на предоставление всем гражданам необходимых возможностей для достойной жизни.