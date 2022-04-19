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Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 10:54

Просмотров: 191

Музыкальный фонтан обещают запустить в Жанаозене

В Жанаозене к 1 мая должны запустить музыкальный фонтан, а также установить скамейки, позволяющие заряжать смартфоны. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций.

Центральную площадь Жанаозена намерены благоустроить.

В акимате Жанаозена подчёркивают, что для горожан сейчас создаются все комфортные условия.

- Устанавливаются скамейки в новом стиле, а также беседки с устройствами, позволяющими заряжать смартфоны от дневного света. С 1 мая планируют запустить музыкальный фонтан. Работа ведётся в рамках проекта «Бюджет с участием населения», являющегося одной из реформ президента страны Касым-Жомарта Токаева. Этот проект совершенствует прозрачность и гласность в обществе, - сообщают в акимате Жанаозена.

Музыкальный фонтан обещают запустить в Жанаозене


В акимате города добавили, что работы по благоустройству в преддверии весенне-летнего сезона ведутся полным ходом.

Фото предоставили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области.



Данный материал опубликован в рамках государственного информационного заказа.
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Комментарии ( 4 )

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jokerok (Посетители) Сегодня, 11:17
Конечно прикольная новость после той что воды не хватает на город.
Но если подумать то в принципе фонтан это замкнутая система с незначительной подпиткой водой из-за испарения и мелких утечек.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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 AnnaK. (Посетители) Сегодня, 11:09
Фонтан? Это в том самом Жанаозене, в котором воду собираются по графику давать? Прикольно.
 
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strana.kz (Посетители) Сегодня, 11:03
когда в маленьком городке красивее чем в областном центре uhmylka
 
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Око (Посетители) Сегодня, 10:56
unsmile без воды? Или принеси 10л воды, вылей в фонтан и он заработает?

всё вижу
 
 

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