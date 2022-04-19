Музыкальный фонтан обещают запустить в Жанаозене

Центральную площадь Жанаозена намерены благоустроить.В акимате Жанаозена подчёркивают, что для горожан сейчас создаются все комфортные условия.- Устанавливаются скамейки в новом стиле, а также беседки с устройствами, позволяющими заряжать смартфоны от дневного света. С 1 мая планируют запустить музыкальный фонтан. Работа ведётся в рамках проекта «Бюджет с участием населения», являющегося одной из реформ президента страны Касым-Жомарта Токаева. Этот проект совершенствует прозрачность и гласность в обществе, - сообщают в акимате Жанаозена.В акимате города добавили, что работы по благоустройству в преддверии весенне-летнего сезона ведутся полным ходом.Фото предоставили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области.