Детские игровые площадки обещают построить в Курыке

- Подрядная организация ТОО «Мангистаумпромстрой» признана победителем конкурса и с ней заключен договор. Договорная стоимость строительства детских игровых площадок составляет 7 050 000 тенге. Кроме того, на реконструкцию старого футбольного поля в 3 микрорайоне с ТОО «БН Капитал» заключен договор на сумму 8 960 000 тенге, - рассказал Габит Салихов.

По словам Габита Салихова, детские игровые площадки строятся между 9 микрорайоном и «Жанакурылыс», а также между 10 и 14 жилыми массивами, и на улице Маншук Маметовой.