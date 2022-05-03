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Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:46

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Детские игровые площадки обещают построить в Курыке

В селе Курык ведутся работы по строительству трех детских игровых площадок и реконструкции ветхой спортивной площадки в 3 микрорайоне, сообщил центр общественных коммуникаций региона со ссылкой на сельского акима Габита Салихова.

Фото пресс-службы акимата Каракиянского района
По словам Габита Салихова, детские игровые площадки строятся между 9 микрорайоном и «Жанакурылыс», а также между 10 и 14 жилыми массивами, и на улице Маншук Маметовой.

- Подрядная организация ТОО «Мангистаумпромстрой» признана победителем конкурса и с ней заключен договор. Договорная стоимость строительства детских игровых площадок составляет 7 050 000 тенге. Кроме того, на реконструкцию старого футбольного поля в 3 микрорайоне с ТОО «БН Капитал» заключен договор на сумму 8 960 000 тенге, - рассказал Габит Салихов.



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Комментарии ( 1 )

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Restero (Посетители) Сегодня, 18:48
Фотка такая классная!!! Эх, в детство бы обратно! smile
 
 

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