Около 9 млн тенге выделили на центр обслуживания населения в Жанаозене

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

Теперь у местных представителей бизнеса появилась возможность получать консультации бесплатно.



В торжественной церемонии открытия центра участвовали предприниматели города, представители местных акиматов. Отмечено, что создание ЦОПа поддержал аким Мангистауской области Нурлан Ногаев.



В центре оказывают три вида услуг: по сопровождению документов по кредиту, услуги менеджера-маркетолога и юридические услуги.



- Раньше со своими проблемами мы обращались к частным юристам, а теперь появилась такая вот возможность. В ЦОПе мне дали необходимую юридическую консультацию, при этом совершенно бесплатно. Заключил контракт с компанией «Озенмунайгаз». Но из-за карантина я не смог выполнить заказ полностью, поэтому обратился за помощью в ЦОП о продлении сроков исполнения. Получил соответствующий ответ, теперь будем действовать сообща, - делится предприниматель Куандык Есболганов.



- Во время церемонии открытия бесплатно проконсультировали 30 предпринимателей Жанаозена. А в дальнейшем будет организован семинар, где представители бизнеса будут обучаться электронным закупкам и сдаче налоговой отчётности, - проинформировал директор ТОО «ЦОП Мангистау» Аманат Махмутов.



С его слов, для работы центра местными исполнительными органами выделено 8 млн 730 тыс. тенге. Перечисление средств осуществлялось на основе общего конкурса посредством электронных закупок.



Отмечено также, что в ближайшее время для жанаозенских предпринимателей в сфере сельского хозяйства будет предусмотрено выделение ещё 4 млн тенге.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.