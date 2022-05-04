«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 04 Мая
+16...+17
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 436.85 KZT
  • €1 = 459.65 KZT
  • 1 RUB = 6.57 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 17:38

Просмотров: 234

Около 9 млн тенге выделили на центр обслуживания населения в Жанаозене

В городе Жанаозене при городском филиале Палаты предпринимателей «Атамекен» открыт центр обслуживания предпринимателей (ЦОП). Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Теперь у местных представителей бизнеса появилась возможность получать консультации бесплатно.

В торжественной церемонии открытия центра участвовали предприниматели города, представители местных акиматов. Отмечено, что создание ЦОПа поддержал аким Мангистауской области Нурлан Ногаев.

В центре оказывают три вида услуг: по сопровождению документов по кредиту, услуги менеджера-маркетолога и юридические услуги.

- Раньше со своими проблемами мы обращались к частным юристам, а теперь появилась такая вот возможность. В ЦОПе мне дали необходимую юридическую консультацию, при этом совершенно бесплатно. Заключил контракт с компанией «Озенмунайгаз». Но из-за карантина я не смог выполнить заказ полностью, поэтому обратился за помощью в ЦОП о продлении сроков исполнения. Получил соответствующий ответ, теперь будем действовать сообща, - делится предприниматель Куандык Есболганов.

- Во время церемонии открытия бесплатно проконсультировали 30 предпринимателей Жанаозена. А в дальнейшем будет организован семинар, где представители бизнеса будут обучаться электронным закупкам и сдаче налоговой отчётности, - проинформировал директор ТОО «ЦОП Мангистау» Аманат Махмутов.

С его слов, для работы центра местными исполнительными органами выделено 8 млн 730 тыс. тенге. Перечисление средств осуществлялось на основе общего конкурса посредством электронных закупок.

Отмечено также, что в ближайшее время для жанаозенских предпринимателей в сфере сельского хозяйства будет предусмотрено выделение ещё 4 млн тенге.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика