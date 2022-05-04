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Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 17:42

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С начала года 260 пациентов прошли лечение в реабилитационном центре Мунайлинского района

С начала 2022 года 260 пациентов из Мунайлинского района получили направление в медицинский реабилитационный центр и прошли курс лечения. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщила директор Мунайлинской центральной районной больницы Жанар Досжанова.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
По её словам, реабилитационный центр на 10 коек был открыт в дневном стационаре Мунайлинской центральной районной больницы с января текущего года. А в мае, то есть в этом месяце, планируется открытие круглосуточного реабилитационного стационара на 20 коек.

Данный центр, как пояснила Ж. Досжанова, позволит осуществлять высококвалифицированную консультативно-диагностическую помощь пациентам, нуждающимся в реабилитации по профилям неврологии, нейрохирургии, травматологии, ортопедии для взрослых и детей. Здесь же проводится реабилитация детей со сколиозом, ДЦП. Взрослые могут пройти реабилитацию при инфарктах, инсультах, эндопротезировании суставов, травмах.

- Кроме того, на уровне поликлиники больных после нейрореабилитации и травм обслуживает мультидисциплинарная команда. В её составе невропатолог, врач-
координатор, реабилитолог, психолог, социальный работник, медицинские сёстры по уходу и по физиотерапии, - говорит Жанар Досжанова.

Она уточнила, что для каждого пациента в соответствии с международными критериями разрабатывается индивидуальная программа реабилитации.
В реабилитационном центре будут работать кабинеты индивидуальной и групповой физической подготовки, велосипед с использованием тренажёров, лестница с
препятствиями, взрослый и детский вертикализатор, тренажёр для конечностей, шведская стенка, детская дорожка, медицинский холдинг с поясом.

Директор больницы также рассказала о работе передвижного медицинского комплекса. С 2015 года он оказывает консультативную, стоматологическую,
гинекологическую помощь населению отдалённых населённых пунктов. В передвижном медицинском комплексе проводятся исследования рентгенографии, УЗИ, кольпоскопии, бесконтактной тонометрии, а также кабинеты эхокардиографии и ЭКГ.

- До настоящего времени подвижной медкомплекс обслужил порядка 300 тысяч населения. Из них инструментальные исследования с целью диагностики составили - 66500, лабораторные исследования - 28500, консультации специалистов-205000. За три месяца 2022 года в 11 населённых пунктах оказано 36732 медицинские услуги взрослым и детям. Проведено профилактическое обследование 25 000 детям школьного возраста. В результате осмотра и обследования выявлено 810 заболеваний, все взяты на диспансерный учёт, - заключила Жанар Досжанова.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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