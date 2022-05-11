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Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:41

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Более 205 тысяч человек стоят в очереди на землю в Мангистау

Число очередников на землю растет с каждым годом, сообщил руководитель управления земельных отношений региона Есемурат Дузмаганбетов на брифинге в центре общественных коммуникаций.

Фото из доступных источников
По словам спикера, в списке на получение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство состоят 205 400 человек. В 2020 году этот показатель составлял 172 933 человека.

- Увеличение очереди на земельные участки связано с автоматизацией процесса регистрации очереди через портал EGov, передачей списка очередников в электронный формат. Это позволит гражданам, ранее не получавшим от государства земельный участок для индивидуального жилищного строительства, без посещения акимата, дистанционно подать заявление через портал EGov и встать в очередь на землю в любом населенном пункте страны, - проинформировал Есемурат Дузмаганбетов.


Он отметил, что свободных площадей для индивидуального жилищного строительства в Актау и Жанаозене не предусмотрено. По другим районам имеются 21 156 свободных участков. В том числе охвачено инфраструктурой 2055 участков (7,8 процентов), которые полностью обеспечены электросетью, частично газом и водой.

Более 205 тысяч человек стоят в очереди на землю в Мангистау


- В прошлом году были внесены изменения в некоторые землевладения. В настоящее время, в соответствии с подпунктом 5-1) статьи 33 Земельного кодекса РК, появилась возможность совершать сделки купли-продажи, дарения и другие сделки другому лицу без приобретения права землепользования на предоставленные в аренду земельные участки сельскохозяйственного назначения. Вместе с тем, если иное не установлено настоящим Кодексом, отчуждение права землепользования на землях сельскохозяйственного назначения осуществляется на основании гражданско-правовых сделок по истечении пяти лет срока аренды с момента предоставления права землепользования, - пояснил Есемурат Дузмаганбетов.


С его слов, в указанных случаях землепользователь, получивший право землепользования, несет ответственность перед наймодателем по договору временного возмездного землепользования (аренды) земельных участков сельскохозяйственного назначения.

Вместе с тем, в настоящее время существует возможность приобретения права временного пользования сельскохозяйственными землями.

Специалист добавил, что в соответствии со статьей 24 Земельного кодекса иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам, юридическим лицам РК с иностранным участием, а также международным организациям, земельные участки сельскохозяйственного назначения не предоставляются ни в частную собственность, ни на праве землепользования.



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Комментарии ( 1 )

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strana.kz (Посетители) Сегодня, 17:11
Он отметил, что свободных площадей для индивидуального жилищного строительства в Актау


бесплатно ))) а вот на продажу да есть ))) blind
 
 

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