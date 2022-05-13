«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 13 Мая
+14...+14
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 427.84 KZT
  • €1 = 443.8 KZT
  • 1 RUB = 6.67 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 16:34

Просмотров: 74

Операцию по имплантации аортального стент-графта провели в Актау

Кардиохирурги Мангистауской областной больницы успешно прооперировали 58-летнего мужчину с диагнозом «аневризма аорты». Пациент готовится к выписке. Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций региона.

Фото ЦОК Мангистауской области. На фото Ернур Ордабаев
Операция по имплантации аортального стент-графта длилась около часа.

- Мужчина был доставлен в больницу 20 апреля бригадой Скорой помощи. Первоначально у пациента диагностировали инфаркт миокарда, однако позже его исключили, поставив новый диагноз «аневризма аорты». Мужчина получил ушиб, в результате из аорты в грудную полость хлынула кровь. После установки стент-графта на гемоторакс поставили дренаж в область плевры. Скопленную кровь в объёме 2,5 литра удалили, после чего лёгкие открылись, и пациент смог нормально дышать, - рассказал Ернур Ордабаев, врач-кардиохирург Мангистауской областной больницы.

Операцию по имплантации аортального стент-графта провели в Актау


Сейчас состояние пациента стабильное. Мужчина поблагодарил врачей, спасших ему жизнь.

- Хирургу Ернуру Ордабаеву ассистировали Курбанали Сабдинов и Маулен Жумадильдаев. Они и другие врачи три дня готовили меня к операции, для которой доставили необходимое оборудование из Алматы. После операции, очнувшись, первыми увидел своих спасителей, они смотрели на меня и улыбались. Кроме них хочу поблагодарить еще работников Скорой помощи – благодаря их оперативности время не было упущено, – рассказал мужчина.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Aktobe
 The Night Is Young (Посетители) Сегодня, 16:44
После такого хочется просто обнять, расцеловать и пожелать долгой и счастливой жизни нашим врачам. Вы наши герои!!! bravo
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Aktobe
 babe (Посетители) Сегодня, 16:44
Как приятно читать такие новости ! Пора вновь в Мангистау развивать медицину!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика