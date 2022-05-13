Операцию по имплантации аортального стент-графта провели в Актау

Операция по имплантации аортального стент-графта длилась около часа.- Мужчина был доставлен в больницу 20 апреля бригадой Скорой помощи. Первоначально у пациента диагностировали инфаркт миокарда, однако позже его исключили, поставив новый диагноз «аневризма аорты». Мужчина получил ушиб, в результате из аорты в грудную полость хлынула кровь. После установки стент-графта на гемоторакс поставили дренаж в область плевры. Скопленную кровь в объёме 2,5 литра удалили, после чего лёгкие открылись, и пациент смог нормально дышать, - рассказал Ернур Ордабаев, врач-кардиохирург Мангистауской областной больницы.Сейчас состояние пациента стабильное. Мужчина поблагодарил врачей, спасших ему жизнь.- Хирургу Ернуру Ордабаеву ассистировали Курбанали Сабдинов и Маулен Жумадильдаев. Они и другие врачи три дня готовили меня к операции, для которой доставили необходимое оборудование из Алматы. После операции, очнувшись, первыми увидел своих спасителей, они смотрели на меня и улыбались. Кроме них хочу поблагодарить еще работников Скорой помощи – благодаря их оперативности время не было упущено, – рассказал мужчина.