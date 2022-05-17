В Бейнеу по программе "Жасыл ел" трудоустроили 270 человек

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

Всего 60 жасылеловцев задействованы в озеленении и благоустройстве района. В настоящее время они заняты работой по уходу за насаждениями в парке, который носит имя лауреата Государственной премии РК, поэта, звезды казахской литературы и драматургии Есенгали Раушанова. Парк был открыт в 2018 в ходе визита поэта в Бейнеу. Им там высажено несколько деревьев.



В основном студенты занимаются рыхлением и поливом кустарников и саженцев. Этими работами они будут охвачены с мая по август включительно.



В акимате района отметили, что в каждом летнем месяце планируется трудоустроить по 70 человек. Возраст молодых людей, трудящихся по программе, составляет от 16 до 29 лет. Они получают зарплату в размере 60 тысяч тенге, в прошлом году эта сумма составляла 42 тысячи тенге.



Директор Бейнеуского районного молодежного ресурсного центра Саламат Гайыпбаев добавил, что основная цель программы "Жасыл ел" заключается в снижении безработицы среди молодежи, их поддержке.



-И, конечно, это воспитание трудолюбия у молодых людей, бережное отношение к природе и привитие любви к родной земле, - заключил он.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.