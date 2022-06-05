В Бейнеу День государственных символов отметили велопробегом

По информации пресс-службы акимата Бейнеуского района, в 09:00 часов сотрудники акимата и местная молодёжь, стартуя с районного Дома культуры, дошли до центрального стадиона, держа в руках огромный флаг, его высота составляет 15 метров.На центральном стадионе велогонщики встретили флаг государственным гимном. Затем с поздравительной речью выступили аким района Абилов Бейнеубек, ветеран-учитель Фермебай Ережепов и бейнеуский меценат Раббим Борашов.- Мы не без труда добились нашей независимости и теперь должны ценить нашу свободу. Наши символы священны, и молодёжь должна любить и уважать их всем сердцем. Только в этом случае казахские граждане могут стать истинными патриотами страны. Не секрет, что иногда случаются такие неприятные вещи, как неуважение к государственным символам. Неуважение к своим символам означает неуважение к себе. Казахская молодёжь не должна сходить с верного пути. Судьба государства напрямую зависит от политической бдительности его граждан. Пусть символы Республики Казахстан займут соответствующее место на сцене истории. И пусть в голубом небе навеки развевается наш голубой флаг, - сказал аким района.Затем стартовал велопробег. В нём участвовали более пятидесяти велогонщиков. Они объехали ряд улиц и вновь вернулись на центральный стадион. Всё это время в руках велогонщиков были государственные флаги.Это глубокое духовное событие пробуждает уважение народа, особенно молодёжи, к символам и способствует укреплению доверия к будущему.