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Опубликовано: Сегодня, 09:34

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В Бейнеу День государственных символов отметили велопробегом

В честь Дня государственных символов жители Бейнеуского района организовали велопробег, сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото центра общественных коммуникаций
По информации пресс-службы акимата Бейнеуского района, в 09:00 часов сотрудники акимата и местная молодёжь, стартуя с районного Дома культуры, дошли до центрального стадиона, держа в руках огромный флаг, его высота составляет 15 метров.

В Бейнеу День государственных символов отметили велопробегом


На центральном стадионе велогонщики встретили флаг государственным гимном. Затем с поздравительной речью выступили аким района Абилов Бейнеубек, ветеран-учитель Фермебай Ережепов и бейнеуский меценат Раббим Борашов.

В Бейнеу День государственных символов отметили велопробегом


- Мы не без труда добились нашей независимости и теперь должны ценить нашу свободу. Наши символы священны, и молодёжь должна любить и уважать их всем сердцем. Только в этом случае казахские граждане могут стать истинными патриотами страны. Не секрет, что иногда случаются такие неприятные вещи, как неуважение к государственным символам. Неуважение к своим символам означает неуважение к себе. Казахская молодёжь не должна сходить с верного пути. Судьба государства напрямую зависит от политической бдительности его граждан. Пусть символы Республики Казахстан займут соответствующее место на сцене истории. И пусть в голубом небе навеки развевается наш голубой флаг, - сказал аким района.

В Бейнеу День государственных символов отметили велопробегом


Затем стартовал велопробег. В нём участвовали более пятидесяти велогонщиков. Они объехали ряд улиц и вновь вернулись на центральный стадион. Всё это время в руках велогонщиков были государственные флаги.

Это глубокое духовное событие пробуждает уважение народа, особенно молодёжи, к символам и способствует укреплению доверия к будущему.



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