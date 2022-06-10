В Мангистау прошёл форум аксакалов Западных регионов Казахстана

В работе форума приняли участие председатель Духовного управления мусульман Казахстана, главный муфтий Наурызбай кажы Таганович, ветераны Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской областей, главные имамы области, члены Совета аксакалов и глава региона Нурлан Ногаев.«Форум аксакалов», организованный на республиканском уровне, проводится в стране впервые с этого года. Форум, который ранее проходил в столице Нур-Султане, сегодня продолжился в Мангистауской области.В ходе мероприятия аксакалы обсудили актуальные проблемы общества, воспитания поколений, достоинства национальных ценностей, обменялись мнениями и советами. Форум нацелен на системную работу Совета аксакалов и придание импульса давнему «институту аксакалов» казахского народа.- Общество, которое не уважает старшее поколение, никогда не сможет подняться на вершину цивилизации. У нашего народа сформированы такие ценности, как совесть, достоинство, нравственность, этика, которую мы впитываем вместе с молоком матери. Поэтому старшее поколение, обладающее большим жизненным опытом и мудростью, имеет большое значение в духовном воспитании молодёжи. Желаю вам долголетия, крепкого здоровья, благополучия! - сказал Нурлан Ногаев.После окончания мероприятия участники форума, главный муфтий Наурызбай кажы Таганович и глава региона Нурлан Ногаев приняли участие в церемонии открытия мечети «Ержан Хазірет», рассчитанный на 1200 мест. Это третья мечеть по городу Актау.