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Опубликовано: Сегодня, 18:12

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В Мангистау прошёл форум аксакалов Западных регионов Казахстана

В Мангистауской области 10 июня по инициативе Духовного управления мусульман Казахстана состоялся форум аксакалов Западного региона Казахстана на тему «Қариялық - даналық пен өмір тәжірибесінің қайнар көзі».

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
В работе форума приняли участие председатель Духовного управления мусульман Казахстана, главный муфтий Наурызбай кажы Таганович, ветераны Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской областей, главные имамы области, члены Совета аксакалов и глава региона Нурлан Ногаев.

«Форум аксакалов», организованный на республиканском уровне, проводится в стране впервые с этого года. Форум, который ранее проходил в столице Нур-Султане, сегодня продолжился в Мангистауской области.

В ходе мероприятия аксакалы обсудили актуальные проблемы общества, воспитания поколений, достоинства национальных ценностей, обменялись мнениями и советами. Форум нацелен на системную работу Совета аксакалов и придание импульса давнему «институту аксакалов» казахского народа.

- Общество, которое не уважает старшее поколение, никогда не сможет подняться на вершину цивилизации. У нашего народа сформированы такие ценности, как совесть, достоинство, нравственность, этика, которую мы впитываем вместе с молоком матери. Поэтому старшее поколение, обладающее большим жизненным опытом и мудростью, имеет большое значение в духовном воспитании молодёжи. Желаю вам долголетия, крепкого здоровья, благополучия! - сказал Нурлан Ногаев.



После окончания мероприятия участники форума, главный муфтий Наурызбай кажы Таганович и глава региона Нурлан Ногаев приняли участие в церемонии открытия мечети «Ержан Хазірет», рассчитанный на 1200 мест. Это третья мечеть по городу Актау.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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