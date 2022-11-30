Развитие этномедиации обсудили на сессии Ассамблеи народа Казахстана в Мангистауской области

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

Сначала в Доме дружбы прошла ярмарка национальных блюд представителей этносов Мангистау. Затем гостям показали музей Ассамблеи народа Казахстана Мангистауской области. Марату Азильханову и главе региона Нурлану Ногаеву презентовали социальный проект «Қазақ тілінің бірінші клубы», участники которого поделились знаниями казахского языка.



В сессии АНК приняли участие руководители этнокультурных центров, члены общественного совета, представители молодежи, активисты.



Марат Азильханов отметил особую роль возложенной на Ассамблею ответственности, которая способствует формированию мира и сохранению единства страны.



- Политическая система страны сейчас находится на новой стадии развития. Происходят различные реформы. Главное - позитивные изменения поддерживаются обществом, и дальнейшее развитие страны. Известно, что для этого важно единство, сплоченность страны. Здесь важна работа Ассамблеи народа Казахстана. 15 сентября этого года была утверждена и концепция Ассамблеи народа Казахстана до 2026 года. Уверен, что документ внесет большой вклад в развитие страны, в работу Ассамблеи. Сегодня по республике насчитывается больше тысячи этнообществ, 15 из них на республиканском уровне. Кроме того, при Ассамблее работают совет матерей, молодежное крыло. Эти советы есть и в Мангистауской области. Также нужно отметить работу кафедры Ассамблеи Каспийского государственного университета технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова. Отмечая важную роль Ассамблеи народа Казахстана Мангистауской области в развитии страны, желаю успехов в дальнейшей работе, - сказал Марат Азильханов.



Аким области Нурлан Ногаев, проводивший сессию, особо отметил институт медиации в Ассамблее.



- Мир между религией, языком - одна из предпосылок развития страны. В этой связи многонациональная, многопрофильная Мангистауская область систематически реализует проводимую Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым политику.

Мангистауская областная Ассамблея народа Казахстана выполняет важную работу в различных социальных сферах, таких как образование, здоровье, проводит различные благотворительные мероприятия. Уверен, что и дальнейшая совместная работа будет плодотворной, - сказал Нурлан Ногаев.



В ходе сессии участники встречи рассказали о работе, проделанной за последние два года, также отмечены приоритеты деятельности Ассамблеи народа Казахстана. Также был утвержден новый состав Мангистауской областной АНК.



Заместитель председателя АНК Марат Азильханов и глава региона Нурлан Ногаев наградили благодарственными письмами всех, кто вносит свой вклад в процветание Мангистауской земли.

В завершение мероприятия была официально открыта «Аллея дружбы» и посажены молодые деревья.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.