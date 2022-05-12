Почти 900 учителей преподают историю в Мангистау

Фото пресс-службы акима Мангистауской области

Сегодня, 12 мая, в Актау прошёл форум преподавателей истории, в работе которого принял участие глава региона Нурлан Ногаев, в онлайн формате президент Национальной Академии образования при МОН РК Мадина Тыныбаева, руководители государственных органов, учителя истории общеобразовательных учреждений.



Аким области Нурлан Ногаев отметил важную роль изучения истории для понимания уроков прошлого, анализа настоящего и построения созидательного будущего.



- История нашего народа богата событиями. Невозможно построить сильное государство, не учитывая уроков прошлого. В передаче исторического наследия подрастающему поколению большую роль играют образованные и квалифицированные историки. Ценность истории заключается в уроках, мудрых наставлениях наших предков, которыми сегодня может руководствоваться наша молодёжь. Президент Касым-Жомарт Токаев не раз отмечал, что исторические события и факты должны доноситься до подрастающего поколения без искажений. В связи с чем роль квалифицированных и образованных историков будет значительна в правильной оценке прошлого и настоящего нашего народа, - сказал Нурлан Ногаев.



На сегодняшний день в Мангистауской области работают около 900 учителей истории, из них 30 преподают в колледжах, а остальные в общеобразовательных учреждениях.



В рамках форума обсуждались новшества в методах преподавания истории в общеобразовательных учреждениях, способы подготовки к предметным олимпиадам и Единому национальному тестированию, подготовка учителей истории в ВУЗах, колледжах.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.