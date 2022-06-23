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Опубликовано: Сегодня, 18:12

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Мангистаускую районную больницу обеспечили медоборудованием на 96 процентов

Уровень оснащенности оборудованием Мангистауской районной больницы составляет 96 процентов, здоровьем жителей района занимаются 65 врачей, есть семь карет скорой помощи. Об этом в ходе брифинга в центре общественных коммуникаций сообщил директор медучреждения Бериккали Казыбаев.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
- Новым современным оборудованием районная больница пополнилась в 2020 году. Тогда были приобретены передвижной рентгеновский аппарат, аппарат компьютерной томографии, два аппарата искусственной вентиляции легких для взрослых и детей. Еще были приобретены аппарат ЭКГ, коагулометр, а также 50 компьютеров и семь единиц автомашин скорой помощи. В настоящее время готовятся документы на приобретение четырех санитарных автомобилей, - рассказал Бериккали Казыбаев.

По словам спикера, сегодня помощь населению района оказывают 65 врачей, в том числе 11 высшей категории, а также 286 медицинских сестер. Одним врачом медучреждение пополнилось в 2021 году. В то же время наблюдается нехватка врачей во врачебных амбулаториях сел Жармыш, Сай-Утес, Акшымырау, Шебир. Недостает кардиолога и трех врачей общей практики.

- Наши врачи-хирурги успешно проводят операции различной степени тяжести. В прошлом году в районе был пролечен 1621 больной. Еще 722 пациента получили медпомощь с начала текущего года. Сейчас в районной больнице развивается радиологическая служба. В 2021 году был приобретен аппарат КТ, обучен специалист радиолог, который уже обслуживает население, - рассказал директор районной больницы.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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