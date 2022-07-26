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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 10:52

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От одеяла до качелей: семейная пара из Мангистауского района изготавливает различные предметы

Супруги создают предметы интерьера, люльки необычного дизайна, национальную одежду и другие интересные вещи. Глава семейства говорит, что нашел свое призвание, передает Центр общественных коммуникаций.

Фото пресс-службы акима области
Семейная пара проживает в селе Кызан Мангистауского района. Кылышбека Сарсенгожина в округе знают хорошо – у него много заказчиков на изделия из железа. Мужчина, несмотря на инвалидность, справляется с любой задачей. Мастерски изготавливает оборудование, используемое в быту, и продает его односельчанам по доступным ценам.

Пользуются спросом лопаты, качели, ножницы, ковши и многое другое, что появляется в результате труда в мастерской 50-летнего мастера. С деревом он работает также ловко, как и с железом.

Маржангуль Жуманазарова под стать супругу, она изготавливает изделия с национальным колоритом. Шитье лоскутных одеял, камзолов, бешпетов было поначалу хобби женщины, а теперь практически смысл жизни, по крайней мере, любимое дело, которое приносит заработок. Ее работа пользуется большой популярностью, особенно среди невест.

От одеяла до качелей: семейная пара из Мангистауского района изготавливает различные предметы


От одеяла до качелей: семейная пара из Мангистауского района изготавливает различные предметы


Маржангуль также инвалид второй группы, как и ее муж.

Женщину поддерживает свекровь. Она рассказывает, что сын с невесткой много работали, получив заказы, а на заработанные деньги приобрели необходимое оборудование для пошива одежды.

А односельчане говорят, что это не только трудолюбивые люди, рукодельники, но и очень образованная семья. Пара воспитывает двух сыновей и трех дочерей. Первенец уже окончил колледж, остальные пока учатся в школе. Все ребята – отличники, учатся на круглые пятерки.

От одеяла до качелей: семейная пара из Мангистауского района изготавливает различные предметы


От одеяла до качелей: семейная пара из Мангистауского района изготавливает различные предметы


Супруги не перестают развиваться в данном направлении. Они все время изучают новые техники, ведь, как говорит глава семейства, они изготавливают вещи, которые всегда пригодятся в быту, долго прослужат украшением дома или сада, и даже могут передаваться по наследству.



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