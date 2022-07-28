Туроператоры из Ирана открывают туры для своих граждан в Мангистаускую область

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области

В целях дальнейшего укрепления отношений между Казахстаном и Республикой Иран, в том числе развития совместного туризма, в мероприятии приняли участие генеральный консул Исламской Республики Иран в городе Актау Хабиболла Малакути Фар и группа туроператоров Исламской Республики Иран.



Выступая на совещании, глава региона отметил, что Мангистауская область всегда готова к встрече туристов из-за рубежа.



- Мангистауская область имеет богатое культурно-историческое наследие. Расположенные здесь природные, культурные и исторические памятники придают полуострову Мангистау уникальность и дают преимущество в формировании культурных ценностей местных жителей и туристов.



Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев отметил, что новые изменения, происходящие в стране в рамках «Новый Казахстан – путь модернизации и обновления», в ближайшие годы станут новым двигателем экономического роста в Казахстане, и сегодняшняя встреча окажет положительное влияние на дальнейшее развитие сферы туризма между двумя странами. Желаю всем участникам, организаторам и гостям сегодняшней встречи успешной работы, эффективного взаимного сотрудничества, прочных партнёрских связей, благополучия и успешной реализации намеченных планов, - сказал Нурлан Ногаев.



За последние три месяца регион посетили более 55 тысяч туристов. Природа Мангистау отличается историческими местами, горными зонами, морским побережьем.



Как отметил руководитель управления туризма Мангистауской области Данияр Утешов, целью встречи с представителями туристических агентств Ирана – презентация региона, а также привлечение большого количества иностранных туристов.



Немаловажным фактором развития туризма между Казахстаном и Республикой Иран является введение безвизового режима для граждан Ирана.



По словам туроператоров из Ирана, это сможет привлечь более 10 тысяч туристов в год на первом этапе.



- Мы планируем увеличить авиарейсы до двух в неделю, затем до одного рейса ежедневно. Мы открыты для сотрудничества и надеемся, что оно будет плодотворным. Пока не предоставляется возможным определить точное количество туристов, которые посетят Казахстан. Но думаю, эта цифра будет составлять в год до 10 000 туристов. Но и это не предел. Мы очень рады тёплому и радушному казахскому гостеприимству, нам нравится всё, и ваш климат и сервис. Иранскому туристу будет интересно всё, это и прогулки по красивым местам и пляжи, а также исторические места, – сказал представитель турагентства из Ирана Вахид Хейдари.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.