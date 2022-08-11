Более пяти тысяч собак отловили по жалобам жителей Мангистау

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

Спикер уточнил, что чуть больше двух тысяч бродячих животных отловлены с момента вступления в силу закона об ответственном обращении с животными, то есть со 2 марта текущего года. С тех пор, как известно, их отлавливают только по жалобам граждан, когда животные представляют опасность.



Специалист отмечает, что таких жалоб достаточно много сейчас. В частности, очень часто с этим вопросом обращаются жители села Саин Шапагатов Тупкараганского района. Там к этому времени отловлено 160 собак. Причем, больше всего заявлений поступило за первую неделю августа, тогда было отловлено 78 бродячих собак.



- Надо подчеркнуть, что порядка у 65-75 процентов собак, разгуливающих по улицам свободно, есть хозяева. Те своих питомцев не привязывают и даже выгоняют из дворов. Хотя есть и случаи, когда люди переезжают, забирают своих собак на новое место жительства, а те возвращаются в привычное место. Так и появляются на улицах безнадзорные собаки, - комментирует Бердибек Маркабаев.



Он отмечает, что согласно требованиям нового закона в области временно приостановлены плановые работы по массовому отлову и уничтожению собак и кошек. Между тем, в регионе пока нет действующих государственных или частных приютов для содержания бродячих домашних животных.



По словам Бердибека Маркабаева, в настоящее время ведутся работы по выделению земельных участков и организационные моменты строительства приютов для бродячих животных.



На брифинге главный специалист департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Мадина Рахметова рассказала об эпидемиологической ситуации по бешенству в регионе.



По ее словам, последний случай заболевания людей бешенством в Мангистауской области был зарегистрирован в 2004 году в Жанаозене. С тех пор таких случаев в регионе не было. Эпизоотическая ситуация в области стабильная, утверждает специалист.



- А вот от укусов собак люди продолжают страдать. Так, в 2020 году в больницу по этой причине обратились 1210 человек, в следующем году таких случаев было уже 1382, а за первую половину текущего года от укуса животных пострадал 781 человек. Среди них 433 ребенка до 14 лет. Это 55,4% от общего числа пострадавших, - рассказала Мадина Рахметова.



Специалист напомнила, что бешенство - острое, вирусное инфекционное заболевание, общее для человека и животных.



- Возбудителем бешенства является вирус, поражающий мозг человека, который содержится в слюне больного животного. От человека к человеку вирус не передается. Из домашних животных источником заражения людей чаще всего становятся кошки, собаки. В случае укуса животных следует сразу же обратиться к врачу, - заключила М. Рахметова.



- Среди людей бешенство обычно распространяется через домашних животных. Особенно опасны бродячие собаки и кошки. Домашние животные могут заразиться от диких животных и друг от друга. При укусе диких животных, домашних животных, кошек и собак необходимо обратиться к ветеринарному врачу, - сказала Мадина Рахметова.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.