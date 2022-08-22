В список лучших школ Казахстана вошли две школы Актау

Фото пресс-службы акима Актау

В апробационном исследовании участвовали 200 школ Казахстана, которые отличаются высоким уровнем оснащенности, креативностью и другими параметрами.



PBTS (PISA-based Test for Schools) – это международное сопоставительное исследование, разработанное ОЭСР на основе PISA. В отличие от традиционного исследования PISA целью PBTS является проведение внешней оценки учеников на уровне отдельной школы.



По итогам тестирования каждая школа получает индивидуальный аналитический отчет об уровне функциональной грамотности 15-летних обучающихся школы в сравнении с другими школами страны и мира, участвовавшими в основном исследовании PISA.



Исследование PBTS направлено не только на оценку знаний и навыков 15-летних обучающихся, но и на выявление факторов, влияющих на их академическую успеваемость.



На сегодняшний день исследование проведено в 14 странах мира, среди которых Австралия, Великобритания, США, Россия, Испания, Китай и др.



Педагоги, использовали на уроках задания на развитие функциональной и естественно-математической грамотности, креативного мышления, грамотности чтения. Педагоги лицея также прошли в 2020-2021 учебном году курсы по PISA, научились самостоятельно составлять задания.



В список лучших попала средняя школа №9, а школа-лицей №11 возглавила этот список.



-Педагоги лицея используют задания РISA на уроках по всем учебным предметам, начиная с начальной школы. Еще готовится к открытию на YouTube-канале лицейская страничка «Знаешь математику – креативно мыслишь!», - рассказали в руководстве школы-лицея № 11.



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