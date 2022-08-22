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Опубликовано: Сегодня, 14:06

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В список лучших школ Казахстана вошли две школы Актау

В 2021 году школы из Актау приняли участие в международном исследовании PISA, по результатам которого две школы вошли в список лучших школ Казахстана. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Фото пресс-службы акима Актау
В апробационном исследовании участвовали 200 школ Казахстана, которые отличаются высоким уровнем оснащенности, креативностью и другими параметрами.

PBTS (PISA-based Test for Schools) – это международное сопоставительное исследование, разработанное ОЭСР на основе PISA. В отличие от традиционного исследования PISA целью PBTS является проведение внешней оценки учеников на уровне отдельной школы.

По итогам тестирования каждая школа получает индивидуальный аналитический отчет об уровне функциональной грамотности 15-летних обучающихся школы в сравнении с другими школами страны и мира, участвовавшими в основном исследовании PISA.

Исследование PBTS направлено не только на оценку знаний и навыков 15-летних обучающихся, но и на выявление факторов, влияющих на их академическую успеваемость.

На сегодняшний день исследование проведено в 14 странах мира, среди которых Австралия, Великобритания, США, Россия, Испания, Китай и др.

Педагоги, использовали на уроках задания на развитие функциональной и естественно-математической грамотности, креативного мышления, грамотности чтения. Педагоги лицея также прошли в 2020-2021 учебном году курсы по PISA, научились самостоятельно составлять задания.

В список лучших попала средняя школа №9, а школа-лицей №11 возглавила этот список.

-Педагоги лицея используют задания РISA на уроках по всем учебным предметам, начиная с начальной школы. Еще готовится к открытию на YouTube-канале лицейская страничка «Знаешь математику – креативно мыслишь!», - рассказали в руководстве школы-лицея № 11.



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Комментарии ( 3 )

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strana.kz (Посетители) Сегодня, 17:35
9ая школа? да до 1995 были учителя.
а сейчас жалуются . то того предмета нет, то другого
 
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myxa (Посетители) Сегодня, 15:30

Ваууу. Наконец-то заценили. Гордость. в 1997 году выпускался с 9й школы. Молодцы!!! Супер школа и преподователи тогда были Самые умные и лучшие педагоги от Бога. love
 
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  • sakura.68
  • strana.kz
 jokerok (Посетители) Сегодня, 14:36
Я в ужасе просто.
Если эта школа лучшая в Казахстане то что же там с остальными школами то?!
Да она неплохая... но если она лучшая... ********************

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 

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