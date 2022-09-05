Российский врач прооперировал 15 актауских детей

Организовал мастер-классы в Мангистау благотворительный фонд «Жулдызай» в рамках менторского проекта «Mumkindik».- Таким образом, организаторы хотели повысить квалификацию агктауских врачей без выезда за рубеж и, самое главное, помочь нуждающимся в операции детям на бесплатной основе, - сообщили в Центре общественных коммуникаций Мангистау.Операции, как отмечено, были бесплатными. Их, в том числе, проводили особенным детям.Напомним, ранее своим опытом с местными врачами поделились российские врачи Андрей Кольцов и Ирэна Улановская, а также их израильский коллега, реаниматолог-неонатолог Денни Эйтан.