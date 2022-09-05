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Опубликовано: Сегодня, 17:25

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Российский врач прооперировал 15 актауских детей

Прибывший из России детский ортопед Константин Жердев проводит в Актау мастер-классы для местных врачей. Гостем прооперировано 15 детей. Визит врача продлится до 9 сентября. Об этом сообщили в центре общественных коммуникаций Мангистау.

Фото ЦОК Мангистауской области
Организовал мастер-классы в Мангистау благотворительный фонд «Жулдызай» в рамках менторского проекта «Mumkindik».

Российский врач прооперировал 15 актауских детей


- Таким образом, организаторы хотели повысить квалификацию агктауских врачей без выезда за рубеж и, самое главное, помочь нуждающимся в операции детям на бесплатной основе, - сообщили в Центре общественных коммуникаций Мангистау.

Российский врач прооперировал 15 актауских детей


Операции, как отмечено, были бесплатными. Их, в том числе, проводили особенным детям.

Российский врач прооперировал 15 актауских детей


Российский врач прооперировал 15 актауских детей


Напомним, ранее своим опытом с местными врачами поделились российские врачи Андрей Кольцов и Ирэна Улановская, а также их израильский коллега, реаниматолог-неонатолог Денни Эйтан.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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