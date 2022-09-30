В Мангистауской области снижены тарифы 16 субъектам на передачу электроэнергии, воду, водоотведение и тепло

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По итогам анализа были выявлены необоснованно полученные доходы на сумму 198 610 472 тенге, с учётом ставки рефинансирования - 226 415 939 тенге.



В результате, в целях возврата средств потребителям, 16 субъектам естественных монополий утверждены временные компенсирующие тарифы.



К примеру:



- для ТОО «Лидеркурылыс» тариф на услугу по отводу сточных вод снижен на 4,75 процента, где сумма необоснованно полученного дохода составила 11 649 090 тенге. Тариф введён в действие с 01.08.2022 г. по 31.07.2023 г.;



- для ГКП «Озенэнергосервис» тариф на услугу по передаче электрической энергии снижен на 3,79 процента, где сумма необоснованно полученного дохода составила 20 702 731 тенге. Тариф введён в действие с 01.08.2022 г. по 31.07.2023 г.;



- для ГКП «Дария» тариф на услугу по подаче воды для населения с.Жынгылды снижен на 8,01 процента, сумма необоснованно полученного дохода составила 599 800 тенге, тариф для населения с.Тушыкудык снижен на 3,98 процента, где сумма необоснованно полученного дохода составила 485 127 тенге. Тарифы введены в действие с 01.08.2022г. по 31.07.2023г.;



- для АО «Международный аэропорт Актау» тариф на услугу по подаче воды снижен на 0,30 процента, где сумма необоснованно полученного дохода составила 81 020 тенге. Тарифы введены в действие с 01.08.2022г. по 31.07.2023г.;



- для ГКП «Коммуналдык кызмет» тариф на услуги по подаче воды снижен на 0,64 процента, где сумма необоснованно полученного дохода составила 153 683,40 тенге; тариф на услугу по передаче электрической энергии снижен на 0,80 процента, где сумма необоснованно полученного дохода составила 54 150 тенге. Тарифы введены в действие с 01.08.2022г. по 31.07.2023г.;



- для ГКП «Бейнеусусервис» тариф на услугу по подаче воды снижен на 18,42 процента, где сумма необоснованно полученного дохода составила 91 854 622 тенге; тариф на услугу водоотведения снижен на 33,21 процента, где сумма необоснованно полученного дохода составила 1 635 706,20 тенге. Тариф вводится в действие с 01.09.2022г. по 31.08.2023г.;



- для ТОО «Индустриальный парк Мангистау» тариф на услугу по подаче воды снижен на 29,46 процента, где сумма необоснованно полученного дохода составила 9 096 322,20 тенге; тариф на услугу подъездных путей снижен на 0,33 процента, где сумма необоснованно полученного дохода составила 25 376,40 тенге. Тарифы введены в действие с 01.09.2022г. по 31.08.2023г.;



- для ТОО «Казмонтажавтоматикаэнергосистем» тариф на услугу по передаче электрической энергии снижен на 53,23 процента, где сумма необоснованно полученного дохода составила 6 345 799 тенге. Тариф введён в действие с 01.09.2022г. по 31.08.2023г.;



- для ГКП «Турмыс Сервис» тариф на услугу теплоснабжения снижен на 56,97 процента, где сумма необоснованно полученного дохода составила 8 177 060,40 тенге. Тариф введён в действие с 01.09.2022г. по 31.08.2023г.;



- для ИП «Жумаханова А.» тариф на услугу по подаче воды снижен на 45,24 процента, где сумма необоснованно полученного дохода составила 1 233 024 тенге. Тариф введён в действие с 01.09.2022г. по 31.08.2023г.;



- для АО «МКДСМ» тариф на услугу по подъездным путям снижен на 89,96 процента, где сумма необоснованно полученного дохода составила 21 558 506 тенге. Тариф введён в действие с 01.09.2022г. по 31.08.2025г.;



- для ГКП «Озенинвест» тариф на услугу водоотведения снижен на 0,90 процента, где сумма необоснованно полученного дохода составила 765 157 тенге. Тариф введён в действие с 01.09.2022г. по 31.08.2023г.;



- для ТОО «МАЭК-Казатомпром» тариф на услугу по производству и подаче питьевой воды снижен на 0,31 процента, где сумма необоснованно полученного дохода составила 4 274 487 тенге, тариф на услугу по производству и подаче горячей воды снижен на 0,09 процента, где сумма необоснованно полученного дохода составила 277 248 тенге. Тариф введён в действие с 01.09.2022г. по 31.08.2023г.;



- для ГКП «Мангистау Жылу» тариф на услугу по подаче горячей воды снижен на 88,7 процента, где сумма необоснованно полученного дохода составила 20 691 194 тенге, тариф на услугу теплоснабжения снижен на 0,08 процента, где сумма необоснованно полученного дохода составила 50 810 тенге; тариф на услугу по подаче технической воды снижен на 10,75 процента, где сумма необоснованно полученного дохода составила 1 439 033,40 тенге. Тарифы введён в действие с 01.09.2022г. по 31.08.2023г.;



- для АО «Мангистауская РЭК» тариф на услугу по передаче электрической энергии снижен на 0,21 процента, где сумма необоснованно полученного дохода составила 24 046 020 тенге. Тариф введён в действие с 01.09.2022г. по 31.08.2023г.;



- для ГКП «Тупкараган электр жуйесы» тариф на услугу по передаче электрической энергии снижен на 9,79 процента, где сумма необоснованно полученного дохода составила 1 219 971 тенге. Тариф вводится в действие с 01.10.2022г. по 30.09.2023г.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.