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Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 09:35

Просмотров: 488

Онкологи приглашают жителей Мангистау на бесплатный осмотр

В Мангистауском онкологическом центре пройдёт День открытых дверей. Специалисты проведут осмотр женщин на предмет выявления рака молочной железы. Об этом сообщили в пресс-службе центра.

Здание онкоцентра. Фото из архива Lada.kz
Женская половина населения области сможет получить консультацию высококлассного маммолога и пройти бесплатное обследование на рак молочной железы.

День отрытых дверей пройдёт 15 октября с 09:00 до 14:00 в областном онкологическом центре по адресу: Актау, 1А микрорайон, здание 5/5.

Телефон регистратуры: 8 708 604-24-91.


По данным специалистов центра, в регионе отмечается рост заболеваемости раком молочной железы. Если в 2021 году на диспансерном учете состояли 12 816 женщин с данной онкопатологией, то в текущем году показатель вырос до 22 189.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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