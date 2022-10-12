Онкологи приглашают жителей Мангистау на бесплатный осмотр

Здание онкоцентра. Фото из архива Lada.kz

Женская половина населения области сможет получить консультацию высококлассного маммолога и пройти бесплатное обследование на рак молочной железы.



День отрытых дверей пройдёт 15 октября с 09:00 до 14:00 в областном онкологическом центре по адресу: Актау, 1А микрорайон, здание 5/5.



Телефон регистратуры: 8 708 604-24-91.





По данным специалистов центра, в регионе отмечается рост заболеваемости раком молочной железы. Если в 2021 году на диспансерном учете состояли 12 816 женщин с данной онкопатологией, то в текущем году показатель вырос до 22 189.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.