В бригаде морской пехоты 200 школьников познакомились с тонкостями военной жизни

В мероприятии принял участие заместитель акима области Улугбек Тналиев, который вместе с молодёжью ознакомился с работой воинской части. Главная цель мероприятия, со слов организаторов, - привитие патриотизма, военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения.- Мы приехали познакомиться с жизнью солдат. Мне очень понравилось. Думаю, что надо чаще организовывать такие мероприятия, чтобы заинтересовать школьников военной жизнью. С большим интересом осматривал орудия и технику. Я решил, что в будущем стану военным, - поделился Асхат Куспусинов, ученик 11 класса.Руководитель воинской части рассказал об истории создания и достижениях части, о воинской дисциплине, физической подготовке, воинской службе и порядке прохождения учебно-боевых заданий. А назначенные на время инструкторами солдаты срочной службы представили технику и вооружение.- Приведя в пример Абылай хана, который полвека не сходил с коня, чтобы защищать рубежи родины, мы прививаем молодым людям чувство патриотизма. Надеюсь, что школьники, ознакомившись с имеющимся огнестрельным оружием и техникой, смогут после этого изменить отношение к армии, - отметил майор Рустембек Дарменбаев, заместитель командира зенитного дивизиона.Отметим, что проведение Дня открытых дверей в воинской части началось с прошлого года. Теперь они станут традиционными, заверили в Актауском гарнизоне.