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Опубликовано: Сегодня, 14:57

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В Мангистау прошёл творческий вечер дирижёра Армана Жудебаева

Вчера,19 октября, в Мангистауской областной филармонии имени М.Оскенбаева прошёл творческий вечер заслуженного деятеля культуры РК, дирижёра Армана Жудебаева под названием «Күй – өмірім», сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото из открытых источников
Оркестр под руководством Армана Жудебаева исполнил произведения казахстанских композиторов Таттимбета, Н.Тилендиева, Курмангазы и др. Кобыз дополнял звучание скрипок, а звуки домбры переплетались со звуками флейты и виолончели.

Глава региона особо отметил вклад Армана Жудебаева в развитие национальной музыки и искусства страны.

- Уважаемый Арман Адильханович, Казахская национальная консерватория им.Курмангазы, которую Вы возглавляете, является единственным учебным заведением, которое готовит самых разных специалистов. Об этом свидетельствуют большие концерты, где Вы выступаете в качестве главного дирижера Казахского государственного академического оркестра народных инструментов имени Курмангазы в различных городах, областях страны, в престижных залах зарубежных государств США, Германии, Австрии, Китая, Швейцарии и Болгарии. От имени мангистауцев я выражаю благодарность за Ваш вклад в развитие культуры и искусства нового Казахстана. Желаю Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни, - сказал Нурлан Ногаев.

Арман Жудебаев - заслуженный деятель РК, лауреат Государственной молодёжной премии «Дарын», ректор Казахской национальной консерватории им.Курмангазы, кюйши и дирижёр.

В 2018 году в соответствии с Указом президента Республики Казахстан он был назначен ректором Республиканского государственного учреждения «Казахская национальная консерватория имени Курмангазы» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Послушать оркестр под руководством Армана Жудебева собрался полный зал зрителей, которые неустанно аплодировали ярким выступлениям оркестра.



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