В Актау 260 человек получили безвозмездные гранты

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Размер грантов для предпринимательской деятельности - 1 225 200 тенге. Стоит отметить, данная сумма каждому участнику выдаётся только один раз.



При этом к участию в государственном гранте допускались лица, относящиеся к одной из следующих социальных категорий: лица с инвалидностью, лица с действующим статусом «кандас», межрегиональные переселенцы; члены малообеспеченных семей, член многодетной семьи (супруг/супруга); лицо, воспитывающее ребёнка-инвалида (супруг/супруга); получатели пособия по потере кормильца и молодёжь.



- Для удобства заявителей весь процесс предоставления грантов переведён в электронный формат. В этом году в городской отдел «Центр занятости и социальных программ» поступило 715 заявок. Из них 260 получили безвозмездные и безвозвратные гранты решением комиссии. Большая часть населения берут гранты на парикмахерские, кондитерские, услуги типографии, салоны красоты и другое, - сказал Ербол Избергенов.



Напомним, грант не предоставляется на потребительские цели, погашение кредита, приобретение и строительство недвижимости, приобретение земельных участков и производство продукции.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.